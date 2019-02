Los hermanos Lebrón cuidan los sonidos de la salsa clásica

Cuando Pablo Lebrón murió el 13 de julio de 2010, los hermanos, que cantaban juntos desde niños, sintieron que el final de la orquesta estaba cerca. Aunque pudo más el amor a la música. Lograron retomar, tres años después, y adaptarse, a su manera, a las nuevas dinámicas del mercado.

Hoy son cuatro, y la unidad es el testimonio de la familia que retorna al escenario para sentir el calor del público que reclama esa salsa de calle que ellos conservan. Se presentarán en Medellín en La Solar Festival 2019.

EL COLOMBIANO habló con Ángel Lebrón, quien está radicado en Cali.

¿Qué recuerdo tiene del público de Medellín?

“Es uno de mis sitios favoritos. Una ciudad con muchos salseros que saben de este género, viven la música, se saben las canciones de Los Lebrón. Además el clima es muy sabroso”.

¿Cómo han hecho para permanecer juntos?

“En julio de 2019 cumplimos 52 años, ni los Jackson 5 (risas). La clave ha sido el amor que nos tenemos los hermanos, nos criamos y trabajamos juntos. Hay respeto y mucho amor”.

¿Nunca se han cansado?

“No, que va. Nosotros nacimos para ser músicos. Estaremos aquí hasta que Dios le diga a alguno ya no más. Y apellido Lebrón hay para rato con los hijos que siguen”.

¿Pensaron en el retiro cuando murió Pablo?

“Paramos por tres años porque nos sentíamos mal. Yo me culpé por su muerte porque lo ponía a trabajar mucho cantando y me sentí culpable, dejamos de tocar. Pasó el tiempo, buscamos otro cantante y empezamos de nuevo”.

¿Por qué nunca estuvieron cobijados bajo el sello de La Fania?

“Nosotros estábamos con discos Cotique. La Fania los compró y nosotros ya éramos parte de ellos en grabaciones más no en los conciertos, nunca pasó, no nos invitaron. Era por racismo. La Fania compró a Cotique por nosotros, Los Lebrón, vendíamos mucho, éramos su competencia, uno no quiere que la competencia lo pase. Es un dolor que tenemos, ellos no fueron buena gente con nosotros, pero Dios sí lo fue, todavía estamos, seguimos dando candela”.

¿Fue duro afrontar el racismo?

“Había muchas discotecas que no nos daban trabajo porque éramos negros, a mí me lo dijeron en la cara”.

Son recuerdos dolorosos...

“Sí, tengo en la memoria uno: el dueño de la discoteca Casa Blanca en Nueva York me dijo que no nos contrataba porque le íbamos a llenar el lugar de afroamericanos y, ‘no queremos a ese público aquí’. Eso duele”.

Entre los colegas sí eran amigos...

“Sí, los conocimos a todos, Rolando Laserie, Tito Puente. que ya no están. Alternamos con muchos en tarima. Nosotros empezamos muy jovencitos”.

¿Y con quiénes aún hablan?

“Con Rafael Ithier (Gran Combo de Puerto Rico), Bobby Valentín, Roberto Roena. Cuando vienen a Cali salimos. Siempre hay respeto”.

Ha sido un buen colegaje...

“Siempre hay amigos. Tocábamos mucho con Héctor Lavoe y Willie Colón por ejemplo y después de las presentaciones nos íbamos de rumba a la playa, era una época muy bonita, eso no se ve tanto ahora. No solo era trabajo también era divertirnos”.

¿Cómo se ha adaptado la orquesta a los cambios tecnológicos?

“Por la piratería nosotros decidimos grabar sencillos, uno o dos al año y los lanzamos así y los regalamos, ni para la venta. Antes grabábamos 10 canciones y se vendían, pero ahora uno saca un disco completo y ya te lo piratean, no vale la pena. Nos ha funcionado. Así llevamos los últimos 5 años”.

Pero sus canciones también están en plataformas...

“Sí claro, y las tenemos en Youtube también, ahí se escuchan todas”.

Hablando de canciones, ¿hay algún tema en especial que disfrute hacer en vivo?

“Todas, la verdad hay muchos recuerdos: La temperatura, Lágrimas, Qué pena me da, Mi morena y Salsa y control”.