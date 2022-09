Han pasado 29 años de ese espectáculo en el que se escucharon en vivo canciones como De pies a cabeza, Oye mi amor, La chula, Como te deseo, Vivir sin aire, Como diablos y Me vale , melodías que aún hoy el público de Medellín canta, baila y entona a grito herido en rumbas y encuentros con amigos. Hay que añadir más temas que se lanzaron posteriormente de discos como Cuando los ángeles lloran, Sueños líquidos, Drama y luz o Cama incendiada.

Esos éxitos de la discografía de Maná, canciones que han sido éxito en Medellín, serán los que se escucharán este viernes en el Estadio Atanasio Girardot, en un concierto que la banda mexicana esperaba traer a la ciudad.

Desde 2021 Maná comenzó con estos espectáculos en una residencia en Los Ángeles. Sergio Vallín, guitarrista y corista de la banda, le contó a EL COLOMBIANO que paralelamente se abrieron fechas en México y otros lugares como Colombia y Puerto Rico.

Vallín cuenta que toda la banda está muy feliz de volver. “A Colombia lo llevamos en el corazón, pero especialmente a Medellín, hay un sabor muy especial porque el papá de Alex (el baterista) es colombiano”. Específicamente de Medellín, del barrio La América, contó Alex esa primera vez que vino en el 93.

¿Por qué gustan tanto?

Joaquín Pérez Ramírez, locutor y productor de radio y actualmente promotor y manager de artistas, explica que aunque Maná es una banda de rock no son exclusivamente rockeros, “han trabajado reggae, baladas, tienen un cuento ecológico muy bonito, las canciones como Me vale suenan en todos los eventos, son un grupo masivo, multigeneracional, buenos músicos, manejan una muy buena energía y todo lo que han cosechado es fruto de una carrera seria”. Maná les gusta a los jóvenes y a sus padres, y además quien los oye no tiene que ser rockero.