Este hombre llegó a la cima del reconocimiento tras haber sido el líder de The Smiths, la banda de rock que estuvo activa desde 1982 hasta 1987 dejando canciones para la historia del rock como There is a light that never goes out, How soon is now?, This Charming Man, I Know It’s Over, entre otras.

En una publicación de Instagram, el hombre anunció su gira con la que también estará en México, Brasil, Perú, Chile y Estados Unidos. Morrissey es considerado una de las figuras más influyentes del pop británico, así como de los mejores letristas de su generación.

En la actualidad tiene trece álbumes como solista, una serie de discos No.1 y un premio Ivor Nostello por Contribución Sobresaliente a la Música Británica.