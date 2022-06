Será un concierto para la familia, niños de seis años en adelante podrán ir. Él espera verlos (a los niños) por toda La Macarena. “Mi música, de forma natural, le llega mucho a los niños y tengo una conexión especial con ellos. No sería coherente hacer un show en el que no puedan venir los niños”.

Se demora en dormir, aunque no tanto, “tampoco es que no sea capaz de conciliar el sueño”, aclara en una conversación con EL COLOMBIANO en el escenario de La Macarena, en una visita fugaz que tuvo el artista a Medellín para hablar de su gira Dharma , esa con la que ya ha recorrido varias ciudades de México y Honduras, la que lo tendrá moviéndose por cerca de 19 ciudades en España y con la que visitará América Latina y Estados Unidos. En Colombia tendrá dos fechas: 28 de octubre en Bogotá y 30 de octubre en Medellín.

Su carrera

Es inevitable no hablar de ese momento que vivió al interpretar Dos Oruguitas en los Premios Óscar este año. “Lo tengo intacto y nada lo puede dañar, está ahí y siempre puedo volver a él. Fue una experiencia muy fuerte, de esas que te reconectan a ciertas cosas, me cambió para siempre”.

Y no solo fueron los Óscar, también la versión bilingüe de Tacones rojos con John Legend, las presentaciones en los programas norteamericanos como el de Jimmy Kimmel o el de Jimmy Fallon, los conciertos. Todo suma a su carrera que sigue en ascenso. “Todo el amor de las personas que he conocido (y que no conocía) me llegó tras los Óscar. Esa mano que temblaba éramos todos haciendo fuerza para que no me fuera a equivocar”, dijo entre risas.

Los nervios siguen estando presentes antes de salir a escena, porque es pararse al frente de miles de personas, pero él trata de pensar positivamente, también hace yoga y medita y ya en el escenario se transforma. Es su pasión, su vida, lo que siempre quiso hacer.