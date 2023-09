Luego de una campaña que duró varias semanas se definió que Shakira también tendría su día oficial en Colombia, así como lo tienen The Beatles en Inglaterra, Elvis Presley en Estados Unidos o hasta New kids on the block en Boston. Y ese día ha llegado.

Este viernes 29 de septiembre y justo en la fecha en que se lanzó, hace 25 años, el álbum ¿Dónde están los ladrones?, se celebra en Colombia el #DíaDeShakira, con esta etiqueta que seguro se verá en muchos post de redes sociales.