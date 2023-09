Después de una intensa campaña que empezó a comienzos de este mes con la etiqueta #ShakiraMereceUnDía , que capturó el corazón de sus aficionados no solo en Colombia, sino a lo largo de América Latina, Spotify reveló este viernes los resultados de una encuesta realizada en las principales ciudades del país que definieron no solo que Shakira merecía un día, sino que había que ponerle fecha lo más pronto posible.

¿Cuál es finalmente el Día de Shakira en Colombia?

“Spotify anuncia el #DíaDeShakira, respondiendo al llamado de los fans, quienes han sido clave en la amplificación del mensaje. Esta iniciativa es un homenaje a la artista que ha representado a Colombia con orgullo ante el mundo durante muchos años. También es una oportunidad para que, como país, celebremos nuestra música”, afirmó Manuela Echeverry, líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para Spotify en la región Andina.

Cuentan desde Spotify que siempre fue un deseo que el Día de Shakira en Colombia se definiera en septiembre y nada mejor que relacionarlo a una fecha en especial.

Se definió entonces que será el 29 de septiembre, día que coincide con el lanzamiento de Dónde Están Los Ladrones, uno de sus álbumes más escuchados en Spotify y que justo este año festeja su aniversario número 25.

“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con Dónde Están Los Ladrones es haber cantado en 3 copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard ¡después de más de 30 años!” afirmó Shakira, para el blog For The Record de Spotify.

Puede leer: Siete detalles que casi nadie notó en la gran noche de Shakira y JLo en el Super Bowl

Sobre la elección de un día para festejar su carrera, Shakira dijo: “Cuando oí hablar del ‘Día de Shakira’ en Colombia, mi reacción inicial fue de total emoción. Se me dibujó una sonrisa en la cara y sé que mis padres estarán orgullosos de verla”.

Por ahora el Día de Shakira no será festivo en Colombia, pero sí un día en el que los fanáticos puede festejar así como ha sucedido con otras estrellas en el mundo: el 25 de junio es el Día Global de The Beatles, aunque también el 10 de julio se celebra el día de esta banda en Liverpool (Inglaterra) y Hamburgo (Alemania); el 24 de abril en Boston, Estados Unidos, de donde son originarios, celebran el Día de los New Kids on the Block; el 11 de julio, en Nueva Jersey, también en Estados Unidos, se festeja el Día de Michael Jackson; el 25 de febrero es el Día de Elvis Presley en Tennessee y el 20 de enero es el Día de David Bowie en Nueva York.

Para festejar este Día de Shakira, Spotify habilitó una playlist especial con 50 canciones para celebrar, detallando además que, a la fecha, hay más de 157 millones de playlists que contienen canciones de la barranquillera a nivel global.