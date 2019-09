“UN LLAMADO A QUE LA ACADEMIA SEA MÁS INCLUYENTE”



Maluma en instagram

Artista (24 de septiembre)



“Una desilusión no tener siquiera una nominación, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho (...) en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11. Se queda uno confundido”.



Daddy Yankee en instagram

Artista (24 de septiembre)



“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mis colegas. Su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio”.



Annuel AA en instagram

Artista (24 de septiembre)



“Gracias a Dios que Yankee posteó lo que posteó, porque yo no iba a cantar más, yo me iba a retirar y que los de la Academia cantaran y ya. Una falta de respeto (...) Yo no tuve nominación, el descaro”.



Juan Carlos Arciniegas

Periodista CNN (24 de septiembre)



“Y cuando el premio Billboard favorece al reguetón (porque es lo que domina el mercado), ¿acaso los cantautores de música pop protestan porque en esa fiesta no los valoran?”. (En Twitter)



Karol G en instragram

Artista



“Hacemos un llamado a que la Academia, en próximos años, sea más incluyente con un género que se trabaja, se esfuerza, evoluciona y representa con grandes logros a nuestra comunidad latina”.



“LATINOAMÉRICA ES MÁS QUE REGUETÓN” Y “EL GÉNERO HA SIDO DENIGRADO”, ENTRE OTROS CONCEPTOS



Juancho Valencia en Fb

Productor, compositor (25 de septiembre)



“Mi invitación es que celebremos y apoyemos la cantidad de artistas colombianos que no habían tenido la posibilidad de una nominación y hoy la celebran. Latinoamérica es mucho más que reguetón”.



J Balvin En instagram

Artista (25 de septiembre)



“El género ha sido denigrado como en la parte de las nominaciones en las que dicen urbano (...) Debería haber una categoría de rap, otra de reguetón, una de trap y no meter todo eso en una sola”.



Academia Latina (comunicado)

Organizadores (25 de septiembre)



“Invitamos a los líderes de la comunidad urbana/reguetonera a involucrarse con la Academia, participar en el proceso, y en debates que mejoren la Academia (...) nuestras puertas están abiertas”.



Sebastián Yatra a revista gq

Artista (25 de septiembre)



“En estas nominaciones hay personas que quedaron felices y otras no. La música va avanzando y cada vez tenemos que ser más abiertos (...) Ha sido polémica la cosa, a mi me encanta el reguetón”.



Adriana Lucía en twitter

Artista



“Cuando personas como

Jorge Drexler ganan Latin Grammy es como un aliento, para otros músicos que tienen discos geniales, que no son número 1, pero que son grandes y merecen un espacio”.