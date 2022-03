Los padres de Sylvain Gasançon descubrieron que sufría de pérdida auditiva por una señal que él mismo les dio cuando tenía dos o tres años: casi no hablaba, pronunciaba solo un par de palabras. Era común ver a Sylvain muy cerca del televisor para intentar escuchar. Tras varios exámenes se dieron cuenta de que el niño tenía una dificultad auditiva que nunca lo limitó para ser hoy uno de los directores de orquestas filarmónicas más importantes del mundo.

Gasançon está en Medellín por primera vez, y dirigirá este 5 de marzo el concierto que abre la temporada Música diversa de la Filarmónica de Medellín. Desde que se bajó del avión quedó sorprendido por algo: que por donde mira y camina todo es verde. Le gusta, además, que en la ciudad hace calor, pero ventea fresco.

—No soy la reina de Inglaterra, pero no me gusta decir la edad. Para que se haga a una idea tengo más o menos entre 30 y 40 años, 40 y piquito.

Cuando habla, no para de mover las manos. Pronuncia un español casi perfecto, lo aprendió en México porque vivió en ese país muchos años. Como está sentado y con las piernas cruzadas, las medias le resaltan: son el rostro del villano de Batman, el Joker. Su olor es muy particular: usa un fino perfume llamado Jaipur Boucheron.

—¿Cómo llegó a la música?

—A los cinco años, durante unas vacaciones con mis padres al sur de Francia estuve en unos cursos de música, el profesor dijo que tenía capacidades porque aprendí muy rápido. A los 10 ya ingresé al primer conservatorio y a los 21 entré a estudiar en el Conservatorio Nacional Superior de París la armonía, contrapunto y todos los elementos musicales que hacen parte de la teoría. Luego estudié dirección de orquesta.

—¿Y por qué pasa a dirigir?

—No soy un hombre de grupos, soy más de decidir, y no desde el lado de imponer, sino más porque me gusta interpretar la música a mi manera, también porque me gusta mucho lo sinfónico.

Gasançon es muy tímido, pero luego de entrar en confianza se suelta. Es abiertamente gay y está casado hace 15 años con un profesor de Derecho de la Universidad de París.