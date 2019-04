El punk de Fidlar hace temblar el escenario

Hay un elemento inherente a todos los conciertos de punk. Es como un acuerdo tácito: los asistentes se preparan, se distribuyen en el espacio y se disponen a abrirle paso al “pogo”.

En la primera participación de Fidlar en el Festival Estéreo Picnic se armó ese ritual rítmico en el que un grupo de personas corre en círculos entre el público y la energía de la música se descarga empujando y saltando junto a un montón de desconocidos.

Fidlar quiso hacer algo especial esta vez en Bogotá: le pidió al público que abriera un enorme círculo y que solo las mujeres participaran del pogo (porque es cierto, es más común verlos a ellos que a ellas en medio de esa dinámica del punk). El grupo de Zac Carper, Elvis Kuehn, Brandon Schwartzel y Max Kuehn les dio su espacio.

La banda ha estado creando punk desde hace una década, pero apenas en 2013 fue cuando lanzó su primer disco. Su apuesta, con mezclas de surf rock, resultó siendo una buena propuesta para bailar en el Picnic.

Un álbum más político

Fidlar no había estado interesado en hablar sobre política en sus discos, antes se dedicaban a temas cotidianos, propios de una banda impregnada de juventud.

Pero llegó 2016 y con él noticias que empezaron a hacer temblar el piso sobre el que se sostenían como ciudadanos. Donald Trump acababa de ganar la presidencia de Estados Unidos y el eco de ese hecho llegó hasta su música.

El resultado fue la creación de Almost Free, su tercera producción discográfica. “Fue justo después de las elecciones y todo el mundo se estaba volviendo loco”, recuerda Carper sobre el instante en el que nació ese proyecto.

“Era un momento muy extraño en Estados Unidos, en el que estaban sucediendo muchas cosas raras. Estaba ocurriendo mucha mierda en ese momento”, cuenta el guitarrista Elvis Kuehn.

En resumidas cuentas, esa realidad era un caldo de cultivo para nueva música en momentos cargados de rabia y confusión.

Representación a otro nivel

Aunque para ellos cuatro la vida no ha cambiado tanto desde ese instante, son conscientes de cuánto afecta las vidas de la gente a su alrededor, de esas personas que tratan de llegar a los Estados Unidos solo para tener una mejor vida.

“Básicamente toda la historia de Estados Unidos se construyó a partir de inmigrantes y Trump está intentando sacarlos a todos, pero básicamente el país colapsaría sin ellos”, añade Elvis Kuehn.

Todo ello lo plasmaron en una canción, Too Real. “Te has ido tan a la izquierda, que terminaste en la derecha. Te has ido tan a la derecha que no te importa si estás en lo correcto”, dice el tema.

Una crítica a los extremismos políticos, a la falta de entendimiento por los demás, al racismo y a la xenofobia. Un himno para los que viven entre los ojos de un grupo selecto de gente.

“Siempre he pensado que Fidlar ha intentado representar a los menospreciados, a los rechazados –dice Carper–. Incluso una canción estúpida como Cheap Beer, que habla de tomar cerveza barata y es un mensaje a esas personas que toman bebidas elegantes y por eso miran por encima del hombro”.

Para el grupo escribir una canción como Too Real no es demasiado lejano a eso. “El grupo ha intentado pararse firme por las personas sin dinero, por las que tienen problemas mentales o sufren por otro tipo de discriminación”, destaca el vocalista.

Casi libres

Este álbum les permitió explorar musicalmente junto al productor Ricky Reed. Creen que él es el primero con quien se han sentido cómodos.

La traducción del título del álbum significa “casi libre” y sobre ese “casi” frente a la creatividad dicen que es una declaración según la cual nadie es plenamente libre, ni siquiera ellos, que aún tienen muchos seguidores que quieren que la banda conserve el estilo que tenía en sus inicios.

A esos fans puristas del género les dicen: “No hay un solo sonido para el punk. Es una actitud, es un estilo y es una manera de expresarte”.