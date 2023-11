Ha preparado muchas veces lo que quería decir en galas anteriores y no ha podido, por eso por ahora no piensa demasiado y espera que el momento le diga qué decir, “sobre todo sé a quién agradecerle”, dice.

Pablo Alborán cantará en la gala de los premios que serán el próximo 16 de noviembre en el Centro Fibes, en Sevilla, España. Antes de la ceremonia, el malagueño conversó EL COLOMBIANO.

Tiene cinco nominaciones ese trabajo La cu4rta hoja. ¿Qué ha significado este disco para usted, que tiene tantas colaboraciones y sonidos que antes no las habíamos escuchado?

“La verdad que es un disco que me está trayendo muchas alegrías. Estoy disfrutando mucho también del proceso en gira de llevar a cabo este repertorio y de ver cómo evolucionan las canciones, cómo van creciendo, cómo me canso de algunas, cómo me enamoro de otras. Entonces, es interesante ver la vida que tiene un disco y sus canciones y las colaboraciones han sido también muy especiales. He tenido colaboraciones con Carín León, con Ana Mena, con Aitana, con María Becerra y me está trayendo muchas alegrías, la verdad”.

Este es un disco que celebra la vida, en los buenos y malos momentos, en todo, ¿cómo ha sentido que lo ha recibido el público?

“Habría que preguntarle a la gente (risas). En las giras, en los conciertos, sí que es verdad que mi objetivo es que la gente se olvide de los problemas durante un rato. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Pero es parar el tiempo. La música sirve también para recordar que tenemos una mejor versión, que podemos fomentar, que podemos enseñar y de la que tenemos que aprender y de la que nos tenemos que alimentar unos a otros, ¿no? Y también recordar nuestros errores, recordar las cosas que nos hizo daño, recordar los desamores. Creo que todo eso también es parte de los shows y ver cómo va evolucionando el repertorio y la cara de la gente, cómo en sus caras reviven las historias, es bonito, es especial. Es como pertenecer a sus vidas y ellos a la mía”.

Y acá está hablando de las giras, ¿le gustan las giras?

“Bueno, me gustan los conciertos, las giras cansan un poco y a veces es terrible, pero ver a la gente... A mí me encantaría chasquear los dedos y aparecer directamente en el escenario o al menos tener dos días libres para poder disfrutar de la ciudad a la que voy, porque las giras a veces son muy duras”.

Justo se presenta en Colombia en diciembre...

“Me apetece muchísimo ir a Bogotá, volver a ver a mi público de allí, comerme una bandejita paisa, un ajiaco, alguna cosilla por ahí caerá”.

Hablando de eso, ¿qué tan importante ha sido el público de Colombia para Pablo Alborán y su carrera?

“Muy importante y mira, con Sebastián Yatra además pude colaborar. De hecho, la canción está nominada (Contigo). Colaboré con Camilo, o sea, la música y los artistas colombianos me han dado muchas oportunidades y han sido muy generosos conmigo y he escrito con ellos. Tenemos muchas cosas que compartir y cada vez que voy a Colombia hay una energía muy especial. Tengo muchas ganas de repetir, muchas, muchas ganas de llegar ya, que llegue diciembre”.

Y también se ha presentado a Medellín varias veces, ¿qué recuerdos tiene del público paisa?

“Es un público muy pasional, es cierto que cada ciudad a la que uno va es distinta, inclusive dentro del mismo país. Pero es verdad que en Medellín hay una energía muy particular, me recuerda mucho a Málaga en muchos aspectos. La luz que tiene la ciudad es particular y en Bogotá ya te mueres de placer, vamos, es precioso”.