Cuando Naty Hernández se enteró de que estaba nominada a los Grammy Latinos 2023 gritaba y lloraba a la vez, y como si el tiempo pasara en cámara lenta, no entendía por qué su nombre estaba entre los nominados, ni cuál era la canción con que lo había logrado.

Ella calcula que fueron dos minutos con la mente en blanco, con lágrimas y estallidos de euforia hasta que Catalina García —vocalista y compositora de Monsieur Periné— la llamó para celebrar juntas el logro y pasar a la risa y la emoción. Entre las nominadas a Mejor Canción Pop de los Grammy Latinos de este año está la canción Bailo pa’ ti y el premio se entregará a los compositores, en este caso la composición recae en Naty Hernández, Monsieur Periné, Santiago Prieto Sarabia, Julio Reyes Copello y Mitchie Rivera y por eso sus nombres están en la lista de nominados.

“El maestro Julio también me llamó, fue como una felicidad colectiva. Mitchie estaba dormida y cuando hablo con ella me pregunta: ‘¿qué pasa?, tengo el celular inundado’ y ahí le dije que no estaba soñando, que estábamos nominadas a los Grammy Latinos”.