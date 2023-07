No para de crear, ya salió el álbum conmemorativo por los 45 años de la publicación de Siembra , un disco fundamental en la historia de la música latina, además de la culminación de su libro de memorias y un nuevo proyecto actoral entre manos, tras las ocho temporadas de la serie Fear the walking dead .

Además de todo esto, el material que tocamos, la diferencia que hay entre los temas de salsa y los temas que nosotros interpretamos, me hizo reconsiderar el retiro, porque creo que es importante que la salsa mantenga la posibilidad de no solamente ser un escape, sino también de información y de documentación de realidades urbanas. Por todo esto, es que estamos de vuelta en esto, sino, ya me hubiera salido”.

Esto me hizo pensar en la consecuencia sobre si nosotros dejábamos de tocar, que era lo que estaba planeando. Nosotros, ahora mismo, y lo digo como un aplauso a la orquesta, no hay una banda como la nuestra, que participa de distintos formatos al interpretar música.

Fue un trabajo de mucho tiempo y muy interesante, porque Daniel Salazar (el personaje) y yo, no nos parecemos mucho, y eso para un actor es lo ideal, porque te obliga a descubrir cosas, a entrar en áreas que sin ese estímulo no lo hubieras hecho”.

Ya he escrito más de 500 páginas, las cuales están siendo editadas, porque las direcciones que he tomado han sido muy variadas y cada una de ellas fue muy interesante, y a la vez muy complicada, porque hablamos de aspectos como la política, mi participación en el cine, en la música y la misma migración”.

No ha sido fácil y ha sido muy duro, porque para emprender esta escritura he tenido que reencontrarme con escritos de diarios, anotaciones que había hecho en momentos muy difíciles de mi vida, como el periodo cuando mi madre estuvo enferma. Fue difícil volver a leer eso, a recordar eso, y escribir sobre eso.

¿Cuál es el encanto de la actuación para Rubén Blades?

“Me ha interesado mucho la actuación porque es un proyecto sobre el cual yo no tengo control, yo sólo formo parte del grupo que lo desarrolla, y siempre es interesante trabajar y crear sobre la visión de otro. Eso me gusta mucho, me gusta mucho la colaboración, por eso estoy tan contento de trabajar con la banda, porque es un trabajo colectivo, porque el éxito no es de una sola persona, el éxito siempre es producto de una serie de contribuciones”.

¿Difícil mantener un personaje en una serie de tantas temporadas?

“Una vez que tu conoces a tu personaje, puedes regresar a él las veces que quieras, sin problema. Pero siempre el problema está en otro lado, en la manera como se describe al personaje en los libretos, lo que siempre fue una pelea.