En esta gira traerá lo más reciente con Nueve , pero también grandes éxitos como Desde lejos, Y si te quedas, ¿qué?, Cuando regreses, Si no te vuelvo a ver o Baja la guardia. Y así como a su nuevo disco le dio un final “épico” con la voz de Carl Sagan en la última melodía La canción para el fin del mundo , también se lo dará al espectáculo: “Así como lo oye cuando escucha el disco, lo va a ver en el concierto. Como dijo Sagan, pues si es el fin del mundo vamos a mostrar lo más bonito de la humanidad antes de que esto se acabe y yo me di un gusto enorme con el final de esa canción, que termina siendo el final del disco y del show”.

Por eso se sintió libre y consciente de lo que quería hacer para su nuevo trabajo Nueve y que ahora no es tan común en la industria: un disco completo, que tenga un sentido y que la gente escuche en un orden que él sugiere. “Me encantaría tener el apalancamiento en las plataformas que tuvo Adele (en su más reciente disco)”. Ella logró que quitaran el modo aleatorio para que la gente lo escuchara en el orden que ella quiso, pero él espera que el público acepte su recomendación y le quite el aleatorio para escucharlo.

A Santiago Cruz le gusta tener 47 años, no pretende ni vestirse ni ser ni siquiera componer canciones como cuando tenía 20: “Yo quiero ejercer la edad que tengo”, dice tajantemente y advierte que le gustaría que la gente que sigue su música también viva ese crecimiento con él. “No quiero pretender una edad que no tengo por encajar en la industria de la música”, sentencia.

Muy reflexivo

Santiago Cruz también agradece lo que ha aprendido con el paso del tiempo, que está plasmado en sus nuevas letras y en lo que traerá para su espectáculo. “A mí hay una frase que me encanta de una charla que tuvieron Pep Guardiola con Fernando Trueba en una conversación en la que hablaban de la sobrevaloración de la juventud en sus dos disciplinas, en el fútbol y en el cine. Guardiola decía que la juventud es una enfermedad que se cura con los años, por suerte. Y eso me encantó”.

Por otro lado hay que reconocer que la pandemia impregnó este disco también. Nueve empezó a escribirse en esos primeros meses de aislamiento y antes de explicar las motivaciones de esas letras Santiago reflexiona sobre todo eso que los seres humanos vivimos en cerca de 18 meses: “Hemos tenido tanta prisa en dejarlo atrás que no lo hemos gestionado como corresponde ni personalmente ni como sociedad ni como especie. Creo que no tenemos claro todavía las consecuencias de ese episodio y no las queremos tener claras, porque nos da miedo afrontarlo. Afrontar la huella que tenemos de eso”.

La columna vertebral de este disco es la gestión de los recuerdos, “que viene mucho de esa sensación que tuvimos en pandemia. Estamos aquí parados, ¿qué fue lo que hicimos? Y hay canciones muy pandémicas, como Hay una grieta en el cielo, que es de duelo, de la gente que se nos fue. Después de la tormenta, (que le da el nombre a la gira) que es decirle a la gente que queremos, que la queremos antes de que sea demasiado tarde, antes de que llegue la tormenta. Sí hay reflexiones que quedaron muy bien plasmadas en el disco y que tienen que ver con esa conciencia pospandémica que estamos cargando en este momento”, contó.