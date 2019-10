Antioquia le canta a Colombia: tradición y nuevos músicos

Ayer en la noche, en el Coliseo del Llano de Bolívar de Santa Fe de Antioquia, se dieron a conocer los ganadores de la edición 44 del festival de música andina Antioquia le Canta a Colombia, que se llevó a cabo del 11 al 13 de octubre.

Luego de escuchar la ronda clasificatoria del fin de semana los jurados del certamen, los maestros John Castaño, Jorge Andrés Arbeláez y María Olga Piñeros, dieron los premios especiales en las categorías Obras Inéditas, Duetos, Solistas y Grupos.

En la categoría Duetos, fueron cuatro finalistas: Dueto Taiba, Dueto Fernando y José, y Dueto Arias, del Tolima); y el Dueto Héctor y Alfredo, de Santander.

En la categoría Solistas, por el Antioquia, Róbinson Celis Londoño; por Santander, Idanis Paola Rueda; y de Venezuela, Fátima Yajaira Zulbarán.

En Grupos, los finalistas fueron el Trío Los Tres Más Románticos (Nariño), Grupo de Música Andina Colombiana de la Universidad Icesi (Valle del Cauca) y el Trío los Ases de Colombia (Cundinamarca)

Las Obras Inéditas finalistas fueron No me olvides tú (Vals) y Así me gustas (Danza).

“Destaco de los finalistas el equilibrio entre la música tradicional. Fue una condición tener en el repertorio un clásico colombiano”, comentó John Jairo Torre de la Pava , músico y director ejecutivo del festival. Enfatizó que ese equilibrio sigue siendo muy importante.

“La música tiene que seguir evolucionando pero no podemos olvidarnos de las raíces, ritmos establecidos y canciones que se estaban dejando de cantar”, comentó.

Durante el evento, en cada ronda los participantes debían cantar una canción clásica y otra de libre interpretación. El director cree que esta fue una de las finales más reñidas, por la calidad de artistas y destacó la respuesta del público.

“Un aspecto positivo fue la alegría de la gente por haber vuelto a traer el festival a esta ciudad, que además está bellísima”, señaló.