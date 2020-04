Los estrenos musicales del día con Greeicy, Camilo, Vives y el Llane

Ni la cuarentena ni el aislamientos ni el cierre de escenarios han sido obstáculo para que los músicos lancen sus nuevos proyectos, sigan promocionando sus canciones y álbumes.

Este viernes salió el anunciado trabajo discográfico del paisa Camilo Echeverry titulado Por primera vez, su primer álbum desde su estreno como solista, que incluye una variedad de géneros musicales y colaboraciones con los artistas internacionales Shakira, Pedro Capó, Christian Nodal y, obviamente su esposa, Evaluna Montaner.

Figuran temas como Tutu, La Difícil, No Te Vayas, Por Primera Vez y el más reciente Favorito .

“Este álbum nació en casa, en familia y aunque me digan artista me considero artesano. Si no fuera por La Tribu, Y si no fuera por Dios, no existe chance ninguno de que yo esté donde estoy. Porque crecer como artista y crecer como ser humano son dos cosas diferentes y funcionan al revés: Por eso, para ser grande, se tiene que ser pequeño y sentir que se hace todo”, expresó el músico a través de su disquera Sony Music.