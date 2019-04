25 años sin el símbolo de los 90: Kurt Cobain

Justo este viernes 5 de abril se están conmemorando 25 años de la muerte de Kurt Cobain, uno de los grandes iconos con los que la llamada generación X creció escuchando la música de la banda Nirvana.

El músico entró a formar parte del llamado Club de los 27 junto a Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison, que justo a esa edad fallecieron, hecho que sumado a sus inmensos talentos los convirtieron en leyendas.

El símbolo de toda una generación y de la música de la década de 1990 murió tras haber sufrido enfermedades crónicas como la depresión y adicciones a la heroína, en plena cúspide de la fama.

Luego de su desaparición del líder de Nirvana se han escrito numerosos libros y documentales sobre su obra, vida y muerte; así como se han tejido múltiples teorías conspiratorias sobre su muerte, aderezadas por la carta manuscrita que dejó antes de morir, que han contribuido a lo largo de los años a alimentar el mito. Sigue siendo considerado como el símbolo del movimiento grunge de principios de la década de 1990, con éxitos como Smells like teen spirit, Come as you are y The man who sold the world.

Para sumarle más elementos controversiales al mito que significa el músico, que nació el 20 de febrero de 1967, a principios de este mes salió publicado el libro Serving the Servant: Reflections on Kurt Cobain, del que fuera mánager de Nirvana Danny Goldberg, en el que revela detalles de los últimos días de vida del artista. Igualmente, el año pasado se presentó Kurt Cobain: Montage of Heck, el primer documental aprobado por su familia.

La hija del Cobain, Frances Bean, fruto de su relación con Love, se ha encargado de mantener vivo el legado de su padre con cintas como Kurt Cobain: Montage of Heck, del que fue productora ejecutiva.

Según reseña la agencia Efe, a lo largo de este cuarto de siglo, algunos de sus fans han continuado especulando sobre su fallecimiento, pese a que las autoridades policiales establecieron que se trató de un suicidio.

Una simple búsqueda por internet arroja múltiples páginas web en las que se aborda si la nota manuscrita incluye la escritura de más de una sola persona. Además, algunos fans sostienen que hasta que no se llega a las últimas líneas el mensaje de Cobain parece más un anuncio de que planeaba abandonar la banda que acabar con su vida.