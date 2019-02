Conciertos que conectaron a la humanidad

Concert for Bangladesh (1971)

Y además no ha sido algo que solo hayan logrado estrellas mundiales, a nivel local ha habido muchas iniciativas por las cuales la música (también la independiente) se ha movido.

La propuesta de que la música se podía unir por una causa llegó mucho antes que Live Aid y el primer caso masivo fue el de Concert For Bangladesh en 1971, organizado por el ex Beatle George Harrison y con nombres como Bob Dylan y Eric Clapton .

Artistas: The Who, David Bowie, Queen, Led Zeppelin, Mick Jagger, y Bob Dylan.

New artwork for sale! - "Vintage Willie Nelson 1985 Farm Aid Poster" - https://t.co/yA24wLx4GS @fineartamerica pic.twitter.com/ihav7qKNuB

A Concert for Life (1992)

America: A Tribute To Heroes y Concert for New York

Homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas y a los que arriesgaron su vida por salvar a otros el 11 de septiembre.

Artistas: Bruce Springsteen, Stevie Wonder, U2, Sting, Eddie Vedder, Paul McCartney, The Who, David Bowie y más.

Dinero recaudado: Aproximadamente $235 millones de dólares (entre ambos eventos).