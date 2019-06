J Balvin y Bad Bunny estrenan Qué pretendes

Los reguetoneros J Balvin y el puertorriqueños Bad Bunny estrenaron este viernes la canción Qué pretendes, el primer sencillo del álbum conjunto Oasis, integrado por ocho canciones.

La unión de ambos artistas, sin duda los máximos exponentes en la actualidad del género urbano, no es la primera. Ya habían estado juntos en la canción Si tú novio te deja sola, de Balvin, además de I Like It, de Cardi B, en un remix de Soy peor, con Ozuna, y en No me conoce, de Jhay Cortez.

Este el primer trabajo del cantante nacido en Medellín bajo la batuta de SB Projects, la empresa que representa a artistas como Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato. Balvin se encuentra actualmente en Europa con la gira Arcoiris, que lo ha llevado por países como Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia e Italia.