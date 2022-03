Zelenski pidió a la comunidad internacional en nombre de sus ciudadanos que han sido desplazados y heridos por la invasión para que se unan “el 9 de abril, en el mayor evento en línea “Social Media Rally” que apoyará a los inmigrantes temporales ucranianos para ayudarlos a regresar eventualmente a casa, para evitar que se conviertan en refugiados, para ayudarlos a recuperar sus hogares, como antes. Estoy invitando a todos: músicos, actores, atletas, empresarios, políticos, todos, a todos los que quieran unirse a este movimiento y “Stand Up for Ukraine”.

Se trata de la cumbre de compromisos llamada Stand Up For Ukraine (Defender a Ucrania ) que anunció este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La idea es “ayudar a movilizar fondos para apoyar los esfuerzos humanitarios para Ucrania y a los refugiados en donde estén resguardados”, dijo.

Juanes había participado con Global Citizen y la OMS en la campaña One World: Together at home (Un mundo: Juntos en casa) al presentar un espectáculo digital con otras grandes estrellas en abril de 2020.

Hugh Evans, director ejecutivo de Global Citizen, dijo: “No hay duda de que el conflicto en Ucrania ha llevado a una crisis humanitaria: los miembros de Global Citizen lo vieron nosotros mismos el fin de semana pasado al otro lado de la frontera entre Ucrania y Polonia. Más de tres millones de refugiados han huido de sus hogares, y es más probable que millones estén en camino. Estamos pidiendo el fin inmediato de esta crisis y la provisión de financiamiento inmediato para apoyar los esfuerzos de ayuda a los refugiados no solo en Ucrania sino en todo el mundo”.

Para unirse a esta campaña los ciudadanos podrán manifestarse en redes sociales, en la que han llamado la protesta digital más grande, para recaudar fondos para los refugiados en Ucrania y alrededor del mundo..

“Pueden visitar www.globalcitizen.org/ukraine y tomar medidas para pedir a los gobiernos y las empresas que se comprometan con los miles de millones que el esfuerzo de ayuda a los refugiados necesita con tanta urgencia”, escribieron desde la organización.