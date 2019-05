Kany García estrena su nuevo disco en Medellín

“Comenzó como empiezan las mejores cosas, una amistad y sin pedirnos absolutamente nada. Fui a un concierto y después a compartir con amigos y a las dos de la mañana alguien sacó una guitarra y me pusieron a cantar. Nos hicimos amigos, me invitó a su casa en la despedida del año, en la noche vieja. Después de la tercera copa de vino aproveché la confianza y le conté del álbum y lo invité a que hiciera parte. En su casa tiene unas pinturas muy bellas y cuando le pregunté de quién eran me dijo que las había pintado él. Me pareció increíble, ahí conocí esa otra cara que no muchos conocen. ‘Me tendrás que hacer la carátula de mi álbum, le dije’, y me dijo que sí. En enero me llamó, quería escuchar las canciones para inspirarse. Yo solo le pedí una obra y me llegaron a mi casa 7 pinturas hermosas para que yo decidiera cuál quería utilizar. Un privilegio que tendré que pedir muchos años de vida para pagarlo”.