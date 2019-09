Karol G está lista para cantar con su gente

Hasta el último día Karol G ensaya, un concierto es para ella una gran responsabilidad y el de esta noche tiene tintes especiales. “Este espectáculo para mí es como pasar un examen”, le cuenta a EL COLOMBIANO. “Siempre he tenido muy claro que, gracias a Dios, mi música está alrededor del mundo, pero mi objetivo es que la gente de mi ciudad, de mi país, sepa que yo soy de acá, que se sientan orgullosos, inspirados, y bueno, yo espero que hoy la rompamos y se vea repleto”.

Cuando ella decidió hacer este concierto gratuito, lo primero que se le vino a la mente fueron esos primeros escenarios que piso en la ciudad y que sumaron experiencia a su vida. “Me invitaban de emisoras, en barrios populares cantamos muchas veces, fue mi primer público, las primeras personas que empezaron a escuchar a Karol G”.

La idea hoy es que esa gente que la vio cuando estaba empezando, y que no ha podido ver un show suyo, lo haga esta vez, “que quienes no puedan comprar una boleta y quieran verme lo hagan, me acompañen”.