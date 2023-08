“Sí, Obvio hace parte de una saga de canciones que van conectadas dentro de un mismo concepto y hablan de las diferentes caras de una relación. Yo me considero un intérprete de lo que pasa en el día a día. Me gusta generar empatía con emociones, y eso yo siento que es lo que estoy haciendo con Obvio y con las canciones que vienen. Sobre los ritmos del pop, del rock, pues son influencias con las que crecí y que hoy en día me gusta plasmar en estas canciones y en los videos. Es como la estética del rock de los ochenta, del pop de los ochenta también y llevarlo a lo nuevo, es algo que quería hacer. Todo hace parte de un sonido que integra un concepto”.

“A mí lo que más me gusta es poder conectar desde las cosas comunes, desde lo que es cotidiano. Darle mucha fuerza a cada palabra, a cada frase. Traigo una parte más rockera, otra más ochentera, también dentro de mi hay algo de ese pop rock, hay también lo urbano dentro del pop y al final en lo que más me enfoco es en poder hacer que una canción quede muy bien interpretada y muy bien ejecutada y las letras se convierten en las historias”.

“Yo he tenido esta conversación con varias personas. Cuando le mostré la canción a a un argentino —y en esa misma sala habían diferentes personas de diferentes países, nacionalidades— el argentino era el único que no conocía ese término pero en general los otros sí. En Venezuela, en diferentes regiones de Latinoamérica sí saben que es ‘obvio microbio’. Yo la utilizo en esta primera canción porque es el primer momento de una relación en el que todo es color de rosa, súper increíble. Usarlo me gustó mucho”.

Ha hablado de sus influencias y la música de los ochenta, ¿a quién escuchaban en su casa que marcó tanto eso?

“Michael Jackson, el número uno. Eso todo lo que está bien, artísticamente hablando, fue muy visual y musical y representó una gran etapa de mi vida. También Freddie Mercury, Axl Rose, todo ese glam de los ochenta y hoy hay influencias por su puesto como The Weeknd, Harry Styles, que tienen también unos sonidos increíbles, esa manera de ejecutar las baterías, como suenan, como ese sonido que es muy actual, pero que ellos también traen todas las influencias de antes. De ellos me gustan muchos sus videos que son como minipelículas que se conectan unas con otras, eso influenció mucho mi trabajo ahora”.

Hablando de videos, ¿tiene mucho poder de decisión a la hora decir lo que quiere?

“Yo tengo un equipo con el que trabajo, y soy lo que soy gracias a los otros, como siempre lo hemos dicho, y lo trabajamos en equipo, obviamente si algo que no me gusta, no va, pero yo ya sé que es lo que quiero, entonces es muy fácil a la hora de que me manden varias ideas decidir qué me gusta y qué no. Yo tengo claro lo que me gusta visualmente hablando y cómo lo quiero plasmar. Uno de mis mayores retos, artísticamente hablando, en esta nueva etapa, es generar algo muy cool dentro de los videos”.

¿Cómo describe esta nueva etapa?

“Es algo que nunca había hecho, y es encontrar una identidad en muchos sentidos. Conectarme con música que siempre quise hacer, con videos que siempre quise hacer. No todas las veces uno tiene la posibilidad de trabajar con gente que te entiende la visión y hoy todos estamos como mirando para el mismo lado en cuanto a lo que queremos, eso no tiene precio. Esto hace parte de un gran proyecto, no solamente es Obvio, es algo mucho más grande. Imagínate, me demoré el 2022 y parte del 2023 en poderlo hacer todo, así que apenas vamos en Obvio, ya vamos a ver qué pasa”.