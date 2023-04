Lana del Rey lanzó su nuevo álbum con una intrigante propuesta

Lana Del Rey, una de las artistas más reconocidas del género musical indie lanzó su esperado noveno álbum de estudio Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, a través de Interscope Records.

Su lanzamiento cuenta con tres sencillos ya publicados que son Did you know that there’s a tunnel under Ocean Bldv, A&W y The Grants. Fue coproducido por la artista neoyorquina junto a Mike Hermosa, Jack Antoff, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji.

En este álbum colabora con músicos como Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

Ya el álbum está a la venta en CD, casete y otros formatos de vinilo que se pueden conseguir en el sitio web oficial de la cantante.

Según documenta la revista Vogue España, el título que traduce ¿Sabías que hay un túnel bajo el Ocean Boulevard? hace referencia a un hecho que es real. Según la revista, “en 1927, bajo el Ocean Boulevard de Long Beach, una ciudad costera del estado de California (y un continuo referente geográfico en las letras de Del Rey) se construyó un pasadizo subterráneo, proporcionando a los peatones un acceso más directo a la playa”.

Un lugar secreto que cuarenta años después hospedaba el paso de hasta cuatro mil personas cada hora y que fue cerrado al público. Por eso, según Vogue, la cantante establece un paralelismo entre el túnel y su carrera musical.

“¿Cuándo va a ser mi turno? No me olvides”, lamenta y cuestiona Del Rey en este primer sencillo.

Lista oficial de las canciones

1. Did you know that there’s a tunnel under Ocean

2. The Grants

3. Sweet

4. A&W

5. Judah Smith Interlude

6. Candy Necklace (feat. Jon Batiste)