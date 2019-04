Esto ha pasado desde que Lorduy se subió al Piso 21

Lorduy está tan convencido de que ingresar a Piso 21 ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, que incluso dejó atrás su proyecto como solista.

Ya había firmado con una disquera, tenía varios sencillos listos y un nombre que ya los seguidores del pop urbano reconocían, pero la invitación que recibió para ser integrante del grupo paisa, que lleva más de 10 años en la música, fue tan convincente y atractiva que tomó el riesgo y hoy no se arrepiente para nada.

Lorduy tiene la responsabilidad de llenar el vacío que dejó Llane, quien tomó la decisión de seguir su carrera en solitario. Una de sus primeras presentaciones en público fue en el formato La Voz Kids, como asesor de los jurados, junto a sus compañeros.

Esta experiencia la califica como “brutal”, en la que aprendió mucho de las ganas y la inocencia de los niños concursantes. Igualmente está muy sorprendido con la positiva recepción que ha tenido cada vez que está en tarima.

¿Cómo va el proceso de adaptación en Piso 21?

“Superbien, este ya es mi cuarto mes en el grupo, no paran las giras, en menos de dos meses hemos pisado siete países. Los conciertos han sido increíbles, la gente me ha recibido muy bien, ahora estoy es desesperado para que salga pronto la nueva música, no veo la hora de que escuchen mi voz en las canciones”.

¿Están trabajando en

nuevos temas?

“En estos momentos tenemos unas 60 canciones grabadas, que hicimos en un campamento musical en Bogotá, donde nos reunimos con productores y compositores, nos encerramos a hacer música, estamos en el proceso de elegir un sencillo entre una preselección de cuatro temas, para salir con toda al mercado”.

¿Cómo se da su llegada

a la agrupación?

“A los muchachos los conocía desde hace mucho tiempo, en 2013 hubo un concurso acá en Medellín y ellos eran los jurados, ahí fue donde me vieron cantar, me gané ese concurso y desde ese momento tuve conexión con el grupo, luego DIM me invitó a su casa a hacer música, escribimos dos canciones, a él le gustó mucho mi estilo, hubo química musical. Cuando se conoció la noticia de que Llane (Juan David Escobar) se iba y que pese a que la idea inicial era que el grupo siguiera con los tres (Pablo, Dim y Profe), me propusieron entrar y acá estoy superbien en este viaje”.

¿Usted ya tenía una trayectoria como solista, fue complejo dejar todo atrás?

“Sí, al principio fue muy duro, no pensé que iba a dejar tantas cosas, porque ya tenía un proyecto armado y listo para salir, ya había firmado como solista con una disquera, así que fue muy duro dejar esa música que tenía, aunque la idea es grabarla con Piso 21. Ahora estoy de lleno pensando en la banda, no me arrepiento, fue una decisión muy bien tomada”.

¿Se siente el peso de remplazar a Llane?

“No lo veo como un reemplazo, soy un valor agregado al grupo, Llane y yo somos muy parceros, siento que mi estilo y flow es muy distinto al de él, por eso no podemos hablar de sustitución”.