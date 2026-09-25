Madonna y Charli XCX lanzan “Danceteria Afterhours”: así nació la colaboración

Madonna y Charli XCX acaban de unir dos generaciones del pop con “Danceteria Afterhours”, una nueva versión de “Danceteria”, canción incluida en Confessions On A Dance Floor: Part II. El lanzamiento también recupera la historia del mítico club neoyorquino que marcó los primeros pasos de Madonna y se convirtió en punto de encuentro para artistas, músicos, diseñadores y figuras de la escena alternativa de los años ochenta.
La colaboración es la primera canción que Madonna y Charli XCX lanzan juntas y llega pocos días antes del regreso de la Reina del Pop a los MTV Video Music Awards, donde está previsto que vuelva a participar en la apertura de la ceremonia.