Madonna y Charli XCX lanzan “Danceteria Afterhours”: así nació la colaboración

Madonna y Charli XCX acaban de unir dos generaciones del pop con “Danceteria Afterhours”, una nueva versión de “Danceteria”, canción incluida en Confessions On A Dance Floor: Part II. El lanzamiento también recupera la historia del mítico club neoyorquino que marcó los primeros pasos de Madonna y se convirtió en punto de encuentro para artistas, músicos, diseñadores y figuras de la escena alternativa de los años ochenta. La colaboración es la primera canción que Madonna y Charli XCX lanzan juntas y llega pocos días antes del regreso de la Reina del Pop a los MTV Video Music Awards, donde está previsto que vuelva a participar en la apertura de la ceremonia.

¿Qué hay detrás de esta colaboración?

La producción de esta nueva versión está a cargo de Andrew Watt, Cirkut, Stuart Price y la propia Madonna. Stuart Price, además, ya había sido una figura fundamental en el sonido de Confessions On A Dance Floor, publicado originalmente en 2005. Para “Danceteria Afterhours”, su producción conserva el carácter nocturno de la canción, mientras la participación de Charli XCX la acerca al pop electrónico y a la cultura de club contemporánea. Lea más: Taylor Swift lanzó Patient Zero este viernes y sus fans descifran anagramas que apuntan a relanzamiento de su primer álbum El lanzamiento también continúa una serie de encuentros de Madonna con otras generaciones del pop. En agosto, Kylie Minogue se sumó a “Love Sensation (Afterhours Mix)”, otra reinterpretación vinculada al repertorio de la artista. La presentación de “Danceteria Afterhours” también estuvo marcada por la expectativa. Madonna compartió en Instagram un video junto a Charli XCX en el que se escuchan los primeros segundos del remix. En el adelanto, recupera la frase “Everyone here is a work of art”, antes de que aparezca el mensaje: “Let’s take it to the East side baby...”.

La nueva versión también tendrá un CD single de tres canciones, que incluirá “Danceteria Afterhours”, un remix realizado por Harry Romero y la versión original de “Danceteria”.

¿En qué se inspira Danceteria?

Para entender el significado del lanzamiento hay que regresar al Nueva York de comienzos de los años ochenta. Danceteria abrió sus puertas en 1980, en una ciudad marcada por problemas como el crimen, las drogas y la crisis económica, pero que al mismo tiempo atraía a numerosos artistas y jóvenes creadores. Lea más: ¿Desparchado este fin de semana? Prográmese con la agenda cultural de Medellín Según la historia oral reconstruida por Vanity Fair, el club tenía una filosofía diferente a la exclusividad asociada con otros espacios de la época. Danceteria funcionaba como un lugar abierto a distintas expresiones culturales y se describía como un “supermarket of style”.

Johnny Rotten, vocalista de Sex Pistols, junto a Patty Lederer y Audrey Roman en Danceteria, en Nueva York, el 9 de agosto de 1982. FOTO: GETTY IMAGES.

En sus diferentes espacios podían coincidir grupos de art-punk, DJs de new wave, hip-hop, artistas de performance y diseñadores de moda. La mezcla convirtió al club en un punto de encuentro para personas que posteriormente tendrían un papel destacado en la cultura estadounidense. Madonna estuvo entre quienes comenzaron a construir allí su carrera. También pasaron por Danceteria artistas como RuPaul y los Beastie Boys, mientras que figuras como Keith Haring y Debi Mazar llegaron a trabajar en el lugar. Diseñadores como Isabel Toledo y André Walker presentaron allí sus propuestas.

La segunda versión del club, instalada en la calle 21, abrió en 1982 y contaba con cuatro niveles: una zona de conciertos, una pista de baile, un espacio para videos y otro dedicado al arte performático, además de una terraza. Por sus escenarios pasaron artistas y grupos como Sade, The Smiths y R.E.M. El lugar también estuvo relacionado con el nacimiento de ideas que posteriormente desembocarían en Def Jam Records y fue utilizado como escenario para distintas expresiones de cine, moda, música y arte.

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