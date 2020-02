Miles Davis, el rey del jazz, en 115 minutos

Stanley Nelson

Realizador norteamericano

Sus temas por lo general examinan la historia y las experiencias afroamericanas en EE.UU. En 2013 recibió la Medalla Nacional de Humanidades del expresidente Barack Obama. Dos recientes producciones suyas Tell Them We Are Rising: The Story of Black Colleges and Universities (2018) y The Black Panthers: Vanguard of the Revolution (2016), batieron récords de visualización para la audiencia afroamericana en la serie PBS Independent Lens.