Miranda!, más de 20 años conquistando con su música y su esencia: estará de concierto en Medellín

Miranda!, la banda de Juliana y Alejandro, ha logrado algo que pocas agrupaciones pueden presumir: se han adaptado sin perder su esencia y han logrado no solo traspasar las barreras geográficas, sino trascender en el tiempo, poniendo a bailar y a cantar a más de una generación.

Tal vez esa autenticidad hizo que el mismísimo Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, tras escucharlos en una “peluqueada” cotidiana les tendiera la mano y los ayudara a pegarse, aunque no se les puede restar mérito por eso. Un empujón, algo de suerte, muchísimo talento y horas incontables de trabajo.

Ciertamente, no hay una “clave” mágica para conservar el interés del público y seguir dando de qué hablar, al menos eso admite Juliana, para ella es más como un cúmulo de cosas que, sí o sí, no deberían hacerse como; por ejemplo, “forzar algo (...) porque aunque no está mal hacer cosas nuevas, comprobamos que es mejor estar disfrutando de verdad, eso que se contagia al lugar”.

Y eso del “disfrute” no se limita solo a los espectáculos, sino también al momento de crear la música. Como toda buena pareja tienen ya establecidas sus funciones para hacer que todo salga bien... y, al menos, eso les ha funcionado durante más de 20 años. Ese proceso creativo que hay detrás las canciones “tiene bastante más que ver con Ale, quien es el músico en la banda”, mientras que Juliana se dedica más al “espíritu escénico, los vestidos y todo lo que tiene que ver con lo visual”.