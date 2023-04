El mundo de la música hoy lamenta la muerte de Lasse Wellander, un guitarrista que desde los inicios de su carrera musical hizo parte de ABBA, la legendaria banda de pop sueco que hasta el día de hoy sigue sonando en la radio.

Al principio, Wellander colaboraba con ABBA en canciones específicas, por ejemplo, en octubre del 74, los acompañó en la grabación de Intermezzo No.1 y de Crazy world, sin embargo, al poco tiempo y gracias a su trabajo se convirtió en el guitarrista principal del grupo hasta 1980.

“Tras la separación de ABBA en 1982, Wellander continuó trabajando con Benny y Björn en varios discos, como el álbum conceptual Chess, Gemini y las bandas sonoras de las películas Mamma Mia y Mamma Mia! Here We Go Again. Además, participó en dos álbumes en solitario de Agnetha Fältskog y en el esperado regreso discográfico de ABBA en noviembre de 2021, en el álbum Voyage”, explican en la revista Cuartel del Metal.