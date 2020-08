Si hoy escucha la famosa canción de ese año viejo que no se olvida, que dejó una chiva, una burra nueva, una yegua blanca y una buena suegra, no se asuste, no ha llegado aún diciembre ni son las 12 de la noche.

Hoy la oirá por ahí, en alguna emisora o alguna casa para recordar a la voz que le dio vida ya que este miércoles falleció su intérprete, el mexicano Tony Camargo.

Sí, la canción es del compositor colombiano Cresencio Salcedo, pero fue el cantante mexicano Tony Camargo, quien hace 66 años la...