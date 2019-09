La balada se quedó sin su Camilo Sesto

Con su amplio registro, llegaba casi a cualquier nota aguda. Y él lo sabía. “Canto lo que siento, una canción de otro interpretada por mí no me causaba problema, pero mi repertorio era tan amplio que siempre había de dónde echar mano. Las mías, cuando lo pienso ahora, digo: “¡Qué loco!, ¡qué bruto!”, porque más alto no se podía cantar (lanza un berrido), tres octavas o cuatro”, le dijo a El País de España en diciembre de 2018.

Camilo Sesto empezó en el rock y por ahí pensó que iba su camino musical, pero cuando lanzó Algo de mí como sencillo en 1970 y fue número uno, cambió. De todas maneras le iba bien en la balada. Componía con un casete y una guitarra, y no se dejaba contradecir. Luego su éxito no paró más, y en los 70 y 80 se consolidó. Además era muy prolífico: llegó a sacar un disco al año.

Jaime Andrés Monsalve, director musical de Radio Nacional de Colombia, comenta que fue uno de los pioneros de lo que en España se conoce como la canción ligera, balada en estos lados, y nació justo en un momento en el que la música popular derivada del rock giró hacia lo romántico, con “orquestaciones ampulosas y arreglos tremendamente exuberantes”. Eso la diferenciaba del rock, que se tocaba con guitarra, bajo y batería.

Para Monsalve, Sesto fue un purista de la balada con unas composiciones originales, muchas con un toque bailable que no tenían otros. Aún hoy se canta Vivir así es morir de amor a grito herido y se baila Fresa Salvaje.

Esa primera es un himno que ha pasado entre generaciones. El musicólogo Julián Montaña, docente de la Universidad Nacional, señala que esa y otras composiciones de Camilo, que en realidad se llamaba Camilo Blanes, son vestigios melancólicos de una época en la que los repertorios juveniles “nos llegaban en forma de balada desde España e Italia, y nos permitían conectarnos estéticamente en el continente”.

No hay manera de saber por qué sigue siendo tan recordada, sabiendo que se grabó en 1978, aunque Sesto tenía una suposición, que le contó a El País en esa entrevista: “No sé por qué les ha dado por ahí. En su momento cada tema nuevo se convertía en un éxito, pero esa es especial. Mi hijo me contaba que la ponían en las discotecas y todo el mundo la cantaba: ‘Y ya no puedo más’. Y es que la gente no puede más con las cosas que le ocurren en la vida”.