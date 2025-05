Murió la cantante colombiana Carmenza Duque, la voz de La potra zaina

A sus 74 años de edad falleció la legendaria cantante colombiana Carmenza Duque, quien dedicó más de 50 años de su vida a exaltar lo mejor de la música colombiana. La noticia se conoció en la mañana de este jueves y se espera que a lo largo del día se conozcan más detalles del fallecimiento de la artista nacida en Manizales (Caldas), el 17 de marzo de 1951, y de inmediato, sus más fieles seguidores se empezaron a manifestar a través de las distintas redes sociales. Le puede interesar: Medellín Florece, una canción de los premios Heat para la ciudad Durante los últimos años se radicó en la ciudad de Miami (Estados Unidos), disfrutando de un buen retiro de los escenarios, pero con un legado vivo con una gran cantidad de trabajos discográficos publicados. Muy joven, con tan solo 14 años, inició como cantante, con tal impacto, que dos años más tarde ya se encontraba en Bogotá para iniciar profesionalmente su carrera y transformarse en una reconocida figura de la música colombiana, logrando impactar con su talento en países como México, Ecuador y Estados Unidos, en tiempos donde la internacionalización era mucho más difícil.

Deja un legado invaluable, con interpretaciones como Popurrí y La Potra Zaina, que son verdaderos clásicos de la música colombiana. Tras su retiro, los quebrantos de salud se agudizaron con diferentes complicaciones médicas, con dos paros cardíacos, y en los últimos días estuvo ingresada en un centro médico afrontando una pancreatitis. Se espera que a lo largo del día se conozcan detalles sobre cómo serán los actos fúnebres y si se realizará el traslado de su cuerpo al país.

La música, la vida de Carmenza Duque

Gracias a una dieta balanceada, sus visitas al gimnasio y su pasión por el golf, todo acompañado por el buen humor y un inquebrantable positivismo, hicieron que Carmenza Duque se mantuviera con una vitalidad admirable a lo largo de su carrera artística, con décadas haciendo lo que más le gustaba hacer: cantar. Fueron cerca de cinco décadas dedicadas al arte, desde el día que llegaron a su casa unos empresarios buscando a una jovencita manizaleña de impactante voz para ofrecerle ser artista exclusiva del sello discográfico Codiscos. “Esperaban que saltara de la dicha o me desmayara de la emoción, pero sólo recibieron de mí un sí con una sonrisa. Lo que pasa es que yo sí nací artista, no me hice artista, no soy un producto. Yo quería cantar con o sin contrato discográfico, entonces no era determinante para mi vida firmar un contrato de exclusividad”, recuerda Carmenza Duque, quien grabó más de 40 producciones musicales, desde el vinilo, pasando por el cassette, el formato de CD y ahora su música en las plataformas digitales. Y agregó en su momento: “En esa época sí que había cantantes. Tocaba demostrar el talento show a show y canción tras canción. Soy feliz de la época en que me tocó vivir y de la actual, pero no puedo negar que antes el talento se imponía sobre la fama”.

La imagen de Carmenza Duque fue muy popular en la música colombiana. FOTO Colprensa

Manizaleña de nacimiento, terminó enamorada irremediablemente de Bogotá, ciudad a la cual llegó apenas cruzando los 20 años de edad, a comienzos de los setenta y en pleno boom de artistas colombianos como Vicky, Oscar Golden, y todos los miembros del llamado Club del Clan. “Soy posterior al Club del Clan, pero ellos son mis grandes amigos. En 2007 estuve en el homenaje a Oscar Golden, payaso hermoso que no dejaba de hacernos reír; fue una pena que se fuera tan pronto. Siempre le he dicho a mis amigos y admiradores: los homenajes, grandes, chiquitos o medianos, que me los hagan en vida y en mis cinco sentidos, para que los pueda disfrutar de manera plena”, comentó Duque. Le puede interesar: Debut a lo grande de la Orquesta Filarmónica de Medellín en Buenos Aires Ella recibió múltiples homenajes, como el organizado por el Círculo Colombiano de Artistas (Cica), cuando cumplió 38 años de labores en la música. Fueron innumerables los premios y reconocimientos que recibió, pero tenía completamente claro cuáles fueron los momentos más importantes de su larga carrera artística. “Si a la gente no se le ha olvidado, cómo se me puede olvidar a mí el haber tenido el honor de cantarle al Papa Juan Pablo II en su visita a Colombia. Además, fue la primera vez que una mujer le cantaba a su Santidad”, dijo la artista sin ocultar su emoción. Además, fue la oportunidad para que Carmenza incursionara en el mundo de la actuación en la película “El niño y el Papa”, cinta en la que participaron artistas mexicanos como Verónica Castro y Andrés García.

“Fue el momento y el proyecto justo para hacerlo, pero yo nací cantante, no actriz, y por eso no volví a actuar. Tal vez más adelante llegué una película con estas características y vuelva. Eso no lo sé”, dijo en su momento. A finales de los años ochenta le detectaron leucemia a uno de sus hijos. De inmediato dejó de lado su carrera y se trasladó a Estados Unidos donde acompañó a su hijo en todo el tratamiento. Afortunadamente fue detectado a tiempo y salieron adelante, pero al regreso al país Carmenza se dio cuenta de las cifras alarmantes de niños con cáncer que no recibían el tratamiento adecuado. Le puede interesar: Detalles de los Premios Heat en Medellín: habrá homenaje a Rubby Pérez De ahí surgió la idea de crear una fundación, en la que alcanzó a tener 35 niños en tratamiento. Fue una labor titánica que mantuvo durante siete años, hasta que manos inescrupulosas hicieron que cerrara sus puertas. “Habíamos obtenido una de las casas incautadas a los narcotraficantes, a comienzos de los años noventa, para convertirla en hogar y centro de asistencia para la fundación. Pero algunas personas querían adueñarse de esas propiedades, e hicieron hasta lo imposible por hacer cerrar la fundación, aún por encima de los niños que estábamos ayudando”, recordó, al borde de las lágrimas, Carmenza Duque. Pese a todo, ella no dejó de trabajar en pro de los niños con cáncer. Cada vez que podía realizaba actuaciones a favor de diversas instituciones, aunque la nostalgia de su fundación no la abandonó. Sobre la música llegó a decir que definitivamente lo suyo era cantar hasta que pueda y lo haga bien. “Cuando ya no pueda más, espero retirarme con dignidad dejando el mejor de los recuerdos. Espero que mi familia y admiradores sean generosos conmigo y también me digan cuando yo no deba cantar más”, dijo