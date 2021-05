El comienzo de su carrera

“Desde chiquita; bueno, tenía 19 años cuando hice la pasantía. Empecé a trabajar literalmente con artistas como Wisin, Jennifer López y Maluma. Me fui metiendo más y más, y creo que hice de todos los trabajos: era la que llevaba el café a la grabación de videos, después pasé a ir a los estudios, a planear estratégicamente en qué emisoras iba a funcionar y en qué no un artista, y a conocer las pistas. Fue un poquito de todo. Desde ahí empezó mi amor por todo esto en lo que ahora trabajo.”

¿Con Boga inició

nuevos retos?

“Sí, empezamos bastantes cambios. De hecho, fue la primera vez que trabajé con un artista norteamericano, que fue Akon. Hace tres años estaba entrando la música anglo al mercado de Estados Unidos, aunque todavía no estamos tan fuertes. Con Boga quise dar un giro, empezar a darle ese reconocimiento a los latinos en el mercado americano. Quisimos sacar a un artista en una revista Rolling Stone, y tal vez que no fuera un Maluma, ¿me entiendes? Uno que fuera empezando, buscando ese ángulo, esa siempre fue mi inclinación, darlos a conocer”.

¿Trabaja junto a más personas en Boga?

“Somos cuatro. Alguien encargado solo de las redes sociales y todo lo digital. Tengo a alguien que es como mi mano derecha, que me ayuda con todos los comunicados de prensa y promoción. Y tengo otra persona que se enfoca más como en el lado americano, en todo ese ángulo y esa visión, que es básicamente lo que es también Boga. Nos enfocamos en el mercado latino, pero nos gusta mucho estar en el mercado americano, que está tan fuerte ahora”.

¿Cómo es un día

de trabajo suyo?

“Todos los días son diferentes. Obviamente, la pandemia cambió las cosas, pero aquí en Miami poco a poco estamos volviendo a reuniones. Hace dos años era distinto, estar en promociones en Nueva York, ir a Los Ángeles, grabar un video en Miami. Eso también es lo que amo de lo que hago, que ningún día es igual”.

¿Ha trabajado con artistas colombianos?

“Sí, antes y ahora en la empresa. Hicimos todo el relanzamiento con Carlos Vives cuando volvió a la escena musical. La evolución de Maluma en La Temperatura a lo que es hoy en día. Y he estado muy de cerca con Silvestre Dangond”.

Ha sido reconocida varias veces por todo el trabajo...

“Correcto. En el 2018, que nace mi compañía, me nominaron para 30 Under 30, de Forbes, que es una lista de los empresarios del mundo artístico con menos de 30 años. Fui nominada, no gané. En 2019 me reconocieron con un Billboard en Time Square como una de las publicistas más grandes de Estados Unidos, y pues ahora, imagínate, el de Billboard. De verdad es como un sueño, a veces ni pienso que es de verdad ser destacada por ellos como una de las mujeres más poderosas detrás de los artistas latinos”.

¿Qué tal es la participación de las mujeres en el sector?

“Antes había muy pocas. De hecho, tú ibas a una reunión con Sony y eran siete hombres y una mujer, uno se sentía hasta un poco intimidada porque eran hombres; en realidad no éramos muchas. Pero el crecimiento en los últimos cinco o seis años ha sido increíble. Hasta el día de hoy no somos tantas mujeres, solo que ahora nos están dando más espacio, nos están dando más reconocimiento, porque las cosas han cambiado mucho”