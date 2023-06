Aunque nació en Miami, Antonia Jones se siente más paisa que la arepa. En Medellín creció y se hizo artista. Desde los 14 años supo que lo suyo sería la música y hoy, 8 años después, acaba de lanzar Tormenta, una de las canciones que harán parte de su primer disco.

La honestidad de sus letras las considera un plus, su sonido no lo quiere encasillar, así suene más a pop y, como cantautora, quiere llegar muy lejos. Juanes la invitó, en su pasado concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a cantar con él Fotografía y además se ha convertido en su mejor consejero.

Antonia Jones fue la primera artista firmada por el sello de Juanes, One-S, que busca apoyar a talentos emergentes, ir de la mano con ellos en su proceso de creación y en el camino que emprenden como artistas.

EL COLOMBIANO conversó con ella de ese padrinazgo, de su experiencia en el escenario del Atanasio y de todos los planes de su carrera.

Compone sus propias canciones, ¿de qué escribe, cuál es su inspiración?

“Afortunadamente soy capaz de obtener inspiración de mi propia vida, entonces nunca se me acaba. En este momento estoy muy dedicada a escribir de eso, a hacer catarsis con mil letras y a escribir de las cosas que me duelen, las cosas que me dan miedo, las cosas que amo y la gente que amo o que ya no amo tanto. Estoy muy enfocada en escribir sobre mi vida personal para sanar y para crecer como persona también”.

¿Y cómo es esa rutina en el proceso de escribir?

“Realmente lo que más me gusta de mi trabajo es que siempre es distinto y que cada canción tiene una historia particular. Normalmente me pasa algo o sufro un desamor, por ejemplo, y entonces quedo con ese sentimiento y planeo el tiempo y digo, ‘listo, hoy necesito sacarme esto’ y me siento con la guitarra y compongo una canción, simplemente empieza a salir. 19 y 33, que fue mi primer sencillo, fue muy así, se me iban a salir las palabras y en una montada de ascensor casi que tenía el coro de una canción casi listo. Necesito expresarme”.

¿Cómo fue esa experiencia en el concierto de Juanes el año pasado en el estadio cantando Fotografía?

“Hablando de sueños hechos realidad. El momento en el estadio ha sido el día más feliz de mi vida hasta ahora, estaban mi familia y la gente que me conoce y pues estaba cantando al lado de alguien como Juanes, que para mí siempre ha sido un artistazo. Y yo tengo vídeos chiquita cantando la música de él. Entonces, fue como un momento donde todo encajó y todo como que lo que he vivido tuvo mucho sentido. Juanes ha sido una figura increíble para mi proyecto, estoy firmada en el sello de él y él, al lado de su equipo, me han dado un apoyo incondicional, increíble. Me han dado una libertad artística que no podría pedir en ningún otro lugar. Y la verdad han sido papás para mí, de verdad”.