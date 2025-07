Atención: Murió Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal y voz de Black Sabbath, a los 76 años

Su muerte llega solo dos semanas después de lo que fue promocionado como el último concierto de Black Sabbath , titulado Back to the Beginning , en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra . El evento fue un tributo masivo a su trayectoria y al legado de la banda que ayudó a fundar. Compartieron escenario grupos como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera y Alice in Chains, todos influenciados por Osbourne y Sabbath.

Desde un trono en el escenario del estadio Villa Park, Osbourne ofreció una actuación emotiva. “No tienen idea de cómo me siento, gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo el artista en ese momento, marcando lo que sería su última aparición en vivo.

La despedida no fue inesperada. En enero de 2020, tras años de problemas físicos, Osbourne anunció públicamente su diagnóstico de Parkinson. Y en febrero de 2023, confirmó que se retiraba definitivamente de las giras. “En buena conciencia, he llegado a la realización de que físicamente no soy capaz de continuar con mis fechas de gira en Europa y Reino Unido. Créeme cuando te digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me jode más de lo que ustedes puedan imaginar”, expresó entonces en un comunicado difundido por Variety.

“Jamás habría imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera”, añadió con la crudeza y honestidad que siempre lo caracterizó.