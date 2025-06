Ozzy Osbourne se despide de los escenarios con un concierto abierto al mundo

Contará con la producción Live Nation, será presentado por el actor estadounidense Jason Momoa y contará con un supergrupo de músicos. Entre los que se cuentan Metallica, Guns N' Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax & Rival Sons, Andrew Watt, Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Dave Ellefson, David Draiman (Disturbed), Fred Durst (Limp Bizkit), Lzzy Hale (Halestorm), Jake E Lee, KK Downing, Mike Bordin (Faith No More), Papa V Perpetua (Ghost), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Sleep Token ii (Sleep Token), Tom Morello, Vernon Reid (Living Colour), Whitfield Crane (Ugly Kid Joe).

Ozzy Osbourne se despide de los escenarios con un concierto monumental y una nómina de lujo. El Príncipe de las Tinieblas se subirá al escenario para su última actuación en vivo, el próximo sábado 5 de julio, en este evento denominado Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow, acompañado por la formación original de Black Sabbath.

Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow será capturado, producido y distribuido por Mercury Studios (One to One: John & Yoko, American Symphony, Metallica Saved My Life), pioneros en la narración de historias musicales de primera calidad en cine, televisión, podcasts y formatos inmersivos. Mercury Studios se ha asociado con Kiswe -el socio global de streaming D2C detrás de la retransmisión en directo del concierto de BTS que batió récords- para ofrecer este inolvidable momento de la historia de la música a fans de todo el mundo.

“Hemos recibido una demanda masiva por parte de fans de todo el mundo que no pudieron conseguir entradas. Se volcaron en las redes sociales, suplicándonos que transmitiéramos el concierto en directo. Como es un evento histórico, no podíamos decepcionarlos”, declaró Sharon Osbourne, esposa del cantante, citada en el comunicado del grupo.

La totalidad del recaudo generado por el concierto será donada a varias asociaciones, entre ellas Cure Parkinson’s y el hospital infantil de Birmingham.

John Michael Osbourne, nombre de pila de Ozzy, nació en Marston Green, Birmingham; 3 de diciembre de 1948. Participó en la grabación de nueve álbumes de estudio con Black Sabbath, logrando no sólo ventas millonarias, sino consolidarse como pioneros y referentes del heavy metal. De su carrera en solitario se destacan discos como Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, The Ultimate Sin y No More Tears.