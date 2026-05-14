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Ya salieron las boletas del show inaugural de Juanes en el DAVIArena: conozca precios y localidades

Juanes será el encargado de inaugurar DAVIarena con un show histórico el próximo 14 de noviembre de 2026.

  • Juanes estuvo presente en el lanzamiento de DAVIArena esta semana en Medellín. FOTO Camilo Suárez
    Juanes estuvo presente en el lanzamiento de DAVIArena esta semana en Medellín. FOTO Camilo Suárez
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Juanes era el artista preciso para inaugurar el sitio de conciertos que le hacía falta a la ciudad: el DAVIArena, un “venue” con capacidad para 17.200 personas pensado para conciertos con toda su tecnología e infraestructura.

Puede leer: DaviArena promete cien millones de dólares y 65 eventos el primer año

El concierto de Juanes, el primero del DAVIArena, está programado para el sábado 14 de noviembre de este año y ya salieron las boletas a la venta.

Juanes llegará con su World Tour 2026, “una gira que representa una nueva etapa artística en su carrera y que ha sido construida alrededor de una narrativa más conceptual, emocional y poderosa. El espectáculo combinará canciones que marcaron generaciones como A Dios Le Pido, La Camisa Negra, Es Por Ti y Nada Valgo Sin Tu Amor, junto a una propuesta visual renovada y una producción internacional pensada para grandes escenarios”, detallaron desde la organización del show.

Precios y ubicaciones para el concierto de Juanes en el DAVIArena

Este jueves 14 de mayo comenzó la preventa para usuarios de tarjetas Davivienda y DaviPlata: desde las 10:00 de la mañnaa hasta el lunes 18 de mayo a las 9:59 a. m. o hasta agotar existencias.

“La preventa Davivienda iniciará con la “Etapa de Lanzamiento”. Una vez se agote el aforo asignado a esta fase, se pasa automáticamente a precio full”.

DAVIArena tendrá varias localidades distribuidas así (este sería el precio full):

- Tribunas Fan $577.200<br /> - General 201 - 203 / 204 - 206 $577.200<br /> - Platea 101 - 109 $360.700<br /> - Platea 110 - 117 $216.500

- Piso 3 302-303 / 313-314 $327.100 - $384.800<br /> - Piso 3 304-306 / 310-312 $286.200 - $336.700<br /> - Piso 3 307 - 309 $224.900 - $264.600<br /> - Piso 4 407-413 $162.400 - $188.800<br /> - Piso 4 403-406 / 414-417 $132.300 - $144.300

La segunda parte de la venta se abrirá el lunes 18 de mayo a las 10:00 a.m. o cuando finalice la preventa anterior.

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