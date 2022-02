- Michael Jackson (1993): 3500 niños cantaron con él la canción Heal the world e interpretó otros éxitos como Billie Jean, Black or White y We Are the World.

- Aerosmith con N’ Sync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly (2001): cantaron en conjunto canciones como Walk this way.

- Beyonce (2013): un show memorable lleno de efectos especiales y el regreso de Destiny’s Child para esta presentación.

- Shakira y Jennifer López (2020): representación latina y femenina en este show.