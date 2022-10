Cuenta Universal Music, su casa disquera, que la llegada de la canción como sencillo lleva al lanzamiento el 18 de noviembre de una nueva revisión del 13.º álbum de la banda, The Miracle, el penúltimo de la banda en ser lanzado en vida de Freddie Mercury, que ahora está disponible en una lujosa edición de 8 discos de Queen The Miracle Collector’s Edition en formato box set con más de una hora de grabaciones inéditas, incluidas seis canciones nuevas.

Los fanáticos también encontrarán aquí “los intercambios orales sinceros de la banda en el piso del estudio en Londres y Montreux, brindando la ventana más reveladora hasta ahora en el proceso creativo de los cuatro miembros y la alegría, las bromas internas y las bromas en su regreso al trabajo”, detallan desde Universal.

Esta canción que se apenas se conoce, Face It Alone, se grabó originalmente durante las históricas sesiones de 1988 de la banda para ese álbum, un período prolífico en el que la banda grabó alrededor de 30 pistas, muchas de las cuales nunca se lanzaron, pero permanecieron entre las que no llegaron al álbum final. Fue redescubierto cuando el equipo de producción y archivo de la banda regresó a esas sesiones para trabajar en la reedición del box set de The Miracle.

El sencillo será la primera canción nueva con Freddie Mercury lanzada en más de 8 años. En el álbum Queen Forever de 2014, la banda incluyó tres temas nunca antes escuchados con Mercury, incluidos Let Me in Your Heart Again, Love Kills y There Must Be More to Life Than This.