Quienes estuvieron pegados de la transmisión este 3 de septiembre, del primer concierto tributo a Taylor Hawkins, que se realizó en el estadio de Wembley en Londres, vivieron cientos de emociones: desde el llanto que se volvió contagioso cuando Dave Grohl no lo pudo contener al recordar a su amigo fallecido al cantar Time like these , hasta la piel de gallina al ver a Brian Johnson de AC/DC cantar al lado del Lars Ulrich, el baterista de Metallica, o el impacto de ver al hijo de Hawkins, Shane Hawkins, tocar la batería con la misma técnica y habilidad de su padre.

3. Queen y las cuatro baterías en el escenarios

Como una forma de rendir tributo a quien era considerado uno de los mejores bateristas del rock, la agrupación Queen (Roger Taylor y Bryan May) salió al escenario con cuatro baterías para interpretar We will Rock you y I’m in love with my car al lado de los Foo Fighters.

Entre los bateristas estaba Rufus Taylor (hijo de Roger Taylor) y Luke Spiller, de The Struts. Bryan May también interpretó Love of my life con el coro del estadio de Wembley a pleno.

También sonó la canción que Hawkins cantaba en los conciertos mientras Grohl subía a la batería: Somebody to love.

4. Brian Johnson de AC/DC y Lars Ulrich de Metallica, una unión explosiva

Ambos forman parte de esas leyendas en la música, los aplausos fueron muy sonoros y la ovación intensa cuando Grohl invitó al escenario a Lars Ulrich de Metallica y a Brian Johnson a cantar Back in Black, canción original de AC/DC de 1980.