Ryan Castro y Eddie Santiago lanzan nueva versión de Lluvia, clásico de la salsa romántica

Una de las obras musicales más repetidas y coreadas en Latinoamérica es aquella que empieza con “No me digas nada, ya lo sabía. Que nuestro romance acabaría...”, verso que varias generaciones entonan casi como himno de la época dorada de la salsa romántica ochentera. Ahora, el clásico Lluvia, que el puertorriqueño Eddie Santiago lanzó en 1986, regresa en una nueva versión de Ryan Castro. El tema, titulado Lluvia (Awoo), combina la esencia de la grabación original con el sonido urbano de Castro, que lo interpretará en vivo por primera vez este sábado 17 de octubre, durante su concierto en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Será en la misma ciudad donde grabó el video oficial de la canción.

Según Universal Music, la nueva versión conserva las melodías reconocibles y el espíritu romántico de la original, y a ellas se suman elementos contemporáneos que conectan las raíces de Castro en el reguetón con los ritmos de la salsa.

Publicada en 1986, Lluvia se convirtió en una de las canciones más representativas de la carrera de Santiago y en un referente de la salsa romántica. La versión de Castro cuenta con su respaldo y su participación, y reúne a dos artistas de generaciones distintas de la música latina. Pese a la nueva producción, Lluvia (Awoo) mantiene el romanticismo y la carga emocional que caracterizaron la interpretación original de Santiago.

Un video en el barrio Obrero

El video musical se grabó en el Museo de la Salsa, ubicado en el barrio Obrero de Cali, un espacio vinculado con la historia salsera de la ciudad. Cali, reconocida como una de las capitales mundiales del género, funciona en la grabación como punto de encuentro entre las raíces puertorriqueñas del tema original y la tradición salsera colombiana.

Aunque Castro se ha consolidado como una de las principales figuras de la música urbana latina, Lluvia (Awoo) no es su primera incursión en la salsa. En 2024 rindió homenaje a Héctor Lavoe con El Cantante del Ghetto. Esa canción, una salsa de tempo lento sobre el desamor, formó parte de su álbum debut. Lea también: Nelson Velásquez desata polémica: “Silvestre Dangond es más show que cantante” Al año siguiente, Castro continuó explorando el género con Amor Material, una colaboración con el productor y pianista Sergio George. El lanzamiento coincide con un año de reconocimientos para el colombiano, que recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2026. Compite en la categoría Mejor Interpretación Urbana con La Villa y en Mejor Álbum de Música Urbana con OMERTA, su proyecto colaborativo con J Balvin. Preguntas frecuentes: