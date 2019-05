Tras una década de su último concierto, Scorpions vuelve a Colombia

La banda alemana de rock Scorpions, una de las más importantes del género, se presentará el próximo 10 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, después de casi una década de su último concierto en el país, como parte de su gira “Crazy World Tour”, informaron hoy los organizadores en un comunicado.

La agrupación estará acompañada por los británicos Whitesnake, que nacieron en 1978 bajo el liderazgo de su vocalista David Coverdale, por lo que el concierto fue calificado como “un festival inédito de rock clásico”.

Como parte de la gira “Crazy World Tour”, denominada así por su undécimo álbum de estudio y uno de los más famosos, “Crazy World” (1990), y que contiene “Wind of change”, uno de sus éxitos más reconocidos y emblemáticos de las “power ballads”.

Además de Colombia, la banda se subirá a escenarios de Francia, Alemania, Polonia, Italia, Brasil, Hungría y Rusia, entre otros, durante este año como parte de su gira.

Scorpions está conformada por el vocalista Klaus Mein, los guitarristas Matthias Jabs y Rudolf Schenker, el bajista Pawel Maciwoda y el antiguo baterista de Mötorhead, Mikkey Dee.

Algunos de los éxitos de los que podrán disfrutar los asistentes al concierto serán “Here I Go Again” y “Is This Love?” de Whitesnake, a los que los amantes del rock clásico esperan se sumen “Still Loving You”, “Send Me An Angel” y “Rock Me Like a Hurracane” de Scorpions.