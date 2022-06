Los Pistols no se andan por las ramas. Lanzaron una bomba sonora en la mitad de las celebraciones monárquicas: “Dios salve a la reina,/al régimen fascista,/hacen de ti un idiota/bomba H en potencia (...)Dios salve a la reina,/ella no es un ser humano,/y no hay futuro/en los sueños de Inglaterra”, dicen en una letra cargada de veneno contra la corona británica.

La policía intervino, el performance de los Pistols duró poco, pero fue lo suficientemente contestatario para inscribirlos en la historia del rock. La banda apenas publicó un álbum de estudio –Never Mind the Bollocks– y su trayectoria alcanzó los tres años de conciertos en los escenarios subterráneos de Gran Bretaña. En 2006 fue aceptada en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero ninguno de los miembros se lo tomó bien.

Los Pistols dejaron una profunda huella en la cultura musical y popular con su famoso grito de ‘God Save the Queen’: “No hay futuro, no hay futuro,/ no hay futuro para ti./No hay futuro, no hay futuro,/no hay futuro para mí”. Un himno del nihilismo de una generación.