Esa mujer disciplinada, estricta, justa, noble y sensible, como la define uno de sus colaboradores más cercanos que lleva trabajando a su lado más de 20 años, desde niña aprendió a superar obstáculos, a sobreponerse a los reiterados “no” que recibía en el camino. Entonces lo ha cantado casi todo, con fuerza, y ha pasado de los temas que hacen llorar a los que ponen a bailar o aullar, como en Loba : ¿Quién no ha querido una diosa licántropa/ en el ardor de una noche romántica?/ mis aullidos son el llamado/ yo quiero un lobo domesticado.

Amigos del camino

Uriel Giraldo, que fue presidente de Sony, recuerda que fue Ciro Vargas quien la descubrió y llevó a esa disquera en 1993. Uno de sus grandes pilares en ese momento fue Alejandro Villalobos, actual director de La Mega y La FM, de RCN, que incluyó la canción Dónde estás corazón en el álbum Nuestro Rock.

Recuerda que cuando grabó Dónde estás corazón estaba a punto de recibir su carta de libertad de Sony, pero el éxito del tema los llevó a desistir de dejarla ir. Porque si algo cantó con fuerza la artista fue Dónde estás corazón/ Ayer te busqué, / entre el suelo y el cielo, mi cielo/ y no te encontré...

Villalobos dice que en la carrera de Shakira fueron fundamentales Emilo Estefan y su esposa Gloria, quienes le dieron un perfil y protagonismo internacional. “Empieza a ser nominada a premios como Billboard y Grammy y ahí arranca su carrera como superestrella, viene su participación en dos Copa del Mundo, colaboraciones con grandes músicos, ingresa al mercado anglo y todo lo que ahora todos conocemos”, dice Villalobos, que mantiene una relación de amistad estrecha con la artista.

Su actualidad, ahora explorado el género urbano con varias colaboraciones, es brillante tanto así que según la revista Forbes es la artista latina que más discos ha vendido en la historia.

Sus desamores

Antes de Piqué, al que conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando grabó Waka Waka, Shakira sostuvo una larga relación sentimental con el argentino Antonio de la Rúa, de 2000 a 2010. El tema terminó tan mal que ambos se denunciaron ante la justicia por temas económicos.

Antes de De la Rúa tuvo una relación con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos. De acuerdo con el libro Shakira, Así es su vida, biografía no autorizada, el romance estuvo cargado de infidelidades y denuncias por supuestos malos tratos por parte del actor. “Su vida personal ha trascendido más de lo que ella quisiera, siempre ha tratado de mantener eso al margen y nunca ha sido de escándalos”, dice Villalobos.

Y no los necesita, porque para eso tiene canciones. Una de las más bellas es Día de Enero, dedicada, al parecer, a De la Rúa: Te conocí un día de enero / Con la luna en mi nariz/ Y como vi que eras sincero/ En tus ojos me perdí./ Qué torpe distracción/ y qué dulce sensación. Ya no lo canta en vivo.

Aunque también hay una de cierre para él, Lo que fui: Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte/ y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte/ es que hoy se me agotó la esperanza/ porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza...