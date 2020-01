Alcaldía no apoyará un posible concierto de Plácido Domingo en Medellín

El anuncio lo hizo la secretaria de Cultura, Lina Gaviria, en su cuenta de Twitter: “La Secretaria de Cultura estaba evaluando apoyar el concierto de Plácido Domingo. Sin embargo al tener conocimiento del presunto acoso, con el Alcalde y con la Secretaria de la Mujer, decidimos no apoyar este evento dado nuestro compromiso con todas las mujeres”.

El tema de un posible concierto de Plácido Domingo en la ciudad se tocó en el consejo de gobierno del alcalde Daniel Quintero en el que manifestó que los acuerdos que permitirían que el tenor visitara Medellín estaban avanzados.

Gaviria le aclaró a EL COLOMBIANO que este posible concierto es un evento organizado por un privado que contactó a la Alcaldía para buscar apoyo, “al tener conocimiento de esas presuntas acusaciones tomamos la decisión de ser coherentes y no apoyarlo”, reiteró.

Que se vaya a realizar o no es un tema que aún se desconoce, lo único claro hasta ahora es que si el tenor español llega a presentarse en la ciudad dicho evento no tendrá el apoyo de la Alcaldía de Medellín.

Domingo ofreció una entrevista al diario El País de España en diciembre del año pasado, allí explicó que las acusaciones aún no se han llevado a los tribunales y que hasta ahora solo hay una investigación interna en la Ópera de los Ángeles.

En la entrevista que textualmente transcribe el diario español dice: “Han sido meses muy difíciles, tienes que continuar tu vida como puedes, pero sabiendo que tanto las acusaciones de acoso como las de abuso de poder no se han dado en absoluto” y añadió: “Nunca he atacado a una mujer, nunca me he sobrepasado, no va con mi educación ni con mi manera de ser. Tampoco he abusado de mi poder en ningún teatro”.