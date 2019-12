Dos casas para conocer el country en Nashville

El Grand Ole Opry, un espectáculo radial

Justo en el centro del escenario del teatro Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, hay un círculo. Quién no está familiarizado con el country, quizá no tenga idea de a qué remite ese místico círculo. La madera de la que está hecho hizo parte del escenario del Ryman Auditorium, que también es una iglesia.

Han sido 94 años desde que se empezó a emitir la señal de un programa de radio que emitía música en vivo y no cualquiera: country. Desde 1925, no ha habido un sábado en el que esa señal haya parado de emitirse, incluso cuando en 2010 el auditorio quedó sumergido en una inundación que devastó la ciudad. El espectáculo buscó otra locación para continuar y así lo hizo.

Los shows han tenido como protagonistas a personajes reconocidos mundialmente como James Brown, Taylor Swift, Pharrell Williams y Elvis Presley, quienes estuvieron como invitados en el espectáculo. Pero el Grand Ole Opry cuenta con miembros permanentes, artistas que durante una temporada viven en Nashville para presentarse, con cierta regularidad, en el espectáculo. Dentro de esa larga lista han estado músicos como Johnny Cash, Dolly Parton, Loretta Lynn y Willie Nelson.

Puede leer: ¿Los músicos también deben cantar la tabla?

“En toda la música hay un montón de hilos familiares que se tejen, pero como en toda familia hay cambios y crecimientos. El Grand Ole Opry busca la manera de honrar alguna de la música del pasado, algo de la música actual e introducir nuevos artistas para crear también una nueva audiencia”, cuenta Ted Hogan, quien no es nativo de Nashville, pero se ha dedicado a estudiar el country y guía recorridos al interior de los camerinos del Grand Ole Opry.

Además del escenario y su auditorio, este recinto cuida los detalles y ha personalizado sus camerinos con distintas temáticas y ambientaciones. Hay una dedicada a las grandes mujeres del country, otra llamada It Takes Two (Se necesitan dos) para aquellos artistas que se presentarán en dúo, Friends & Neighbors, para aquellos músicos que no hacen country pero se presentan como invitados en el Opry y otra decena. Una de esas está dedicada a quienes hacen su debut en ese escenario por primera vez. Se llama: Into the Circle (En el círculo).