¿Los músicos también deben cantar la tabla?

Tanto unos como otros han sido blanco de críticas. A los primeros los tildan de izquierdosos y revoltosos, y a los segundos de tibios e indolentes. ¿Deberían o no los músicos pronunciarse públicamente frente a temas sociales y políticos?

“Le pido al Gobierno que por favor los escuche. Que si están marchando es porque algo no anda bien. El pueblo te lo pide. Yo pido paz, amor, necesito que nos escuchen. Yo nunca pensé que después de ser artista me iba a convertir en la voz del pueblo. Y es verdad a veces tenemos tanto poder que nos escuchan más que a cualquier presidente”, dijo el paisa en pleno concierto en el Atanasio.

No fue el único tuit político, y no a todos les gustó que se pronunciara. El usuario Pedro José, por ejemplo, le respondió: “¿Cuál sería tu reacción si trabajas como independiente y tus ingresos son a diario con 7 días de paro? Uno por el bienestar de su casa tiene que actuar, es por eso que yo digo basta ya”. Otros, sin embargo, respondieron con agresividad.

“Leo a muchos muy fuertes pidiendo la mano dura, el puño, la bala, la patada, como si en Colombia la violencia nos hubiera llevado a algo bueno. Como si en Colombia nos faltara más bala. Tan chachos por aquí, ¿cómo serán en sus casas? Ah no, allá no, allá son lindos y espirituales”, escribió esta semana la cordobesa Adriana Lucía, en respuesta a las voces que claman mano dura ante las protestas del paro nacional.

“Si un músico no tiene los suficientes argumentos para hablar sobre política, religión o temas que son muy sensibles para la sociedad es mejor que no opine, pero si los tiene claros, como es el caso de Adriana Lucía, Monsieur Periné, Carlos Vives y otros tantos, bienvenidas sus opiniones. Otras veces prefiero que se queden calladitos”.

Néstor Restrepo, coordinador de la maestría en Comunicación Política de Eafit, señala que el hecho de que la gente quiera escuchar la posición de cantantes demuestra la falta de liderazgos políticos. “Los artistas, como ciudadanos, como individuos, tienen derecho a tomar posición y el problema no está en ellos, sino en los seguidores que son quienes deciden aceptarlas o seguir lo que ellos digan. El músico tiene derecho a participar en política como cualquier otro”. De acuerdo con él, si J Balvin hubiera salido a decir que estaba a favor del paro, la mitad de la población lo hubiera enaltecido y la otra odiado. “Digamos que esos son los efectos de la fama, que los convierte en líderes de opinión”.

En el foco de la discusión, tras opinar que no es de izquierda ni de derecha, J Balvin en entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO relató que los personajes públicos tienen ciertos temas que no deben tocar. “Una idea que unos compartirán y otros no”. En la misma nota señaló que la sociedad actual está tan mal de líderes, que ahora pretenden que los artistas, en este caso los reguetoneros, “sean la voz del pueblo para decidir qué va y que no”.

Martínez apunta que una tienda, una bebida, un fabricante automotriz u otras marcas reconocidas no asumen posturas políticas públicas, porque disgustan a quienes no tienen la misma ideología. Lo mismo sucede con un artista, así que lo mejor en esos casos es el silencio, según él.

“Hay que considerar a los artistas como marcas, como productos que tienen una estrecha relación con el público, consumidores o clientes de sus productos. Esos espectadores tienen muchas posturas, si el artista asume públicamente una, de cualquier color, corre el riesgo de que el sector opuesto no lo apruebe y se afecten sus ventas”.

A esa pregunta Fernán Martínez, periodista y mánager de talento, que ha trabajado al lado de figuras como Enrique Iglesias y Juanes, anota que aunque no está seguro de que la asociación de un artista con un partido o una causa sea nociva, sí cree que esta no le ayuda a su carrera.

A inicios de este año, un grupo de cantantes puertorriqueños, a la cabeza de Residente (reconocido por sus posturas sociales, tanto en sus declaraciones como en sus canciones), Bad Bunny y Ricky Martin no solo manifestaron a través de sus redes sociales su descontento con la gestión del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, sino que marcharon por las calles de San Juan, la capital de la isla, para pedir su renuncia. Al final, el dirigente cedió ante la presión y dejó su cargo. El mismo Residente publicó esta semana en su cuenta de Instagram un video en el que apoyó las manifestaciones que se presentan en Colombia.

¿La cultura es política? Esa es quizá la cuestión en la que muchos no se ponen de acuerdo. El docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, Porfirio Cardona, señala que “el arte no puede ser neutral porque entonces no cumple su función de servir a la vida (ver Análisis)”.

Por ahora, algunos lo cantan, otros lo dicen en redes y unos hacen silencio. La coincidencia para todos, al ser famosos, es que hablen o no, serán cuestionados. Porfirio lo resume así: “Hay una disyuntiva con los artistas. Los critican porque participan y también porque no lo hacen, por eso buscan en muchos casos prudencia. Pueden, sí, ayudar a cultivar solidaridad y eso es positivo”.