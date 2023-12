“El álbum Futuro primitivo entró en un momento en la banda en el que se mete la pandemia. Realmente la dinámica de trabajar un álbum es precisamente que suene a un álbum, que suene a una experiencia unificada. Entonces empezamos a trabajar este disco justo dos, tres días antes que prohibieran los viajes. Cada uno estaba desde sus casas trabajando, pero sí sentíamos que hacía falta reunirse, sentirse. Yo puedo ser el baterista, yo puedo ser el percusionista y puedo hacer esto, estoy tocando la percusión, pero si mis compañeros que me están viendo tocar la percusión, no vibran al son que yo estoy haciendo, eso incide mucho en lo que uno hace. Ya cuando regresamos nuevamente a trabajar, a tocar, sentimos la necesidad de unificar el color del disco. Hemos venido trabajando y ya estamos casi de un cacho, por así decirlo, y muy contentos de cómo se han manejado las cosas”.

“Yo no estaba en la banda cuando se dio este suceso en Medellín (el del inicio del grupo). Pero te puedo decir que el primer concierto de Systema Solar, antes de que Sistema Solar existiera, fue en Medellín, en la Bienal de Arte y desde ese momento hasta hoy todavía es un proyecto en construcción, solo que en ese momento estaba más en construcción. Y se dio y yo te puedo dar fe, aunque no estuve ahí, pero que mucho de la química que se vivió con la gente que asistió ese día a ese primer concierto fue la gasolina que permitió mantener motivada a la gente de seguir haciendo la música. Ahora, más adelante, cuando estuve en la banda, pude sentir la acogida tan grande que tiene Systema Solar en Medellín y cómo nos quieren. Y para mí siempre será un placer ir a Medellín a tocar. Siempre voy con una gran sonrisa y me voy de Medellín con una sonrisa más grande todavía por el cariño que nos dan”.

“¡FRikiAO! es una canción espontánea, muy real, muy sincera. Es una canción que se dio precisamente con ese sentido social. La banda -con lo que es la letra- si bien toca el tema político, es también, digamos que en medio del contexto en el que se ha manejado, bastante relevante, pero si uno se pone a analizar y va más allá, se da cuenta de que no es solo el tema político. Son todas esas decisiones en tu vida que más adelante la consecuencia es que te llevan a estar frikeao. Entonces, es un llamado a la reflexión en medio del color de la esquina del barrio a vacilarte la vida haciendo las cosas bien. Para que no estés frickeado”

De eso hemos hablado con algunos artistas que sienten que un disco es un trabajo cohesionado, que cuenta una historia...

“Sí, todos los artistas cada determinado número de meses, sacan los sencillos, entonces te hablan de no bajar el sonido y llega un momento donde uno empieza a divorciar las canciones una de otra, o sea, no haces una experiencia de diez canciones sino que empiezas a hacer cancioncitas, y llega el final de año y no haces un disco, sino más bien haces un compilado de canciones que son la muestra del año. Lo que nosotros queremos lanzar en marzo es una unificación de texturas y toda una experiencia, eso es otra historia. Hace poquito me estaban preguntando cuál sería mi canción favorita del disco y es el disco es mi experiencia favorita. Uno no puede divorciar una canción de la otra, es narrar un viaje de una hora y veinte, por así decirlo”.

¿Cuáles son los planes de fin de año para Systema Solar?

“Vamos a estar en la cosa, en Barranquilla y después nos vamos para Medellín el 16 de diciembre en Comfama (Mercado creativo en el Distrito Creativo Perpetuo Socorro), luego seguiremos en Bogotá y con eso terminaremos el año”.