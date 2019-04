Taylor Swift rompió el récord en Youtube

Taylor Swift sumó un nuevo hit en un carrera al sumar 65 millones de reproducciones, en las primeras 24 horas de su lanzamiento, del video “ME!” su más reciente canción.

La cantante, de 29 años de edad y nacida en Pensilvania, superó el récord que tenía Ariana Grande con Thenk u, next, que había llegado a 59 millones. “ME!” lo grabó al lado Brendon Urie de Panic! at the Dis

Swift estrenó el tema en la mañana del viernes 24 de abril, pero desde semanas antes había adelantado detalles de este proyecto. La canción ya superó las 108 millones de reproducciones en Youtube.

La artista será la encargada, este miércoles 1 de mayo, de abrir la gala de los Premios Billboard en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde alternará la lado Mariah Carey, Kelly Clarkson, Paula Abdul y BTS. En esta ceremonia Maluma y Madonna interpretarán, por primera vez en vivo, su más reciente éxito Medellín.