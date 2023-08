Un anuncio publicado en el diario londinense Hackney Gazette ha despertado un interés especial en los amantes de la música y en los internautas. Y no es para menos: la publicidad sería el primer paso de una campaña de expectativa que terminaría en pocas semanas con el lanzamiento al público del álbum de estudio número 31 de la mítica banda inglesa The Rolling Stones.

Los curiosos también detectaron que el punto de la i de Diamonds es el logo en miniatura de The Rolling Stones. Es decir, los famosos labios rojos con la lengua afuera. Desde 2005 el grupo no edita un disco con material inédito . Ese año sacó al público A Bigger Bang. En 2016 editó una colección de versiones de canciones de blues, titulada Blue and Lonesome .

Sin duda, The Rolling Stones es la banda de rock más importante de la historia. Al menos lo es para una buena parte de los aficionados al rock. Y lo es porque, a diferencia de The Beatles, su competencia por ese título, The Rolling Stones siguen vigentes cincuenta años después de sus primeros conciertos. Además, los contoneos de Mick Jagger en el escenario y el desenfado blusero de Keit Richards son gestos que muchos rockeros a lo largo de los años han copiado hasta el cansancio.

The Rolling Stones se formó en 1962 y ha compuesto canciones de la talla de Satisfaction, Gimme Shelter, Shattered, Sympathy for the devil y Jumpin’ jack flash