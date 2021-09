La ciudad más influyente en la carrera musical de Juan Carlos Coronel es, sin duda, Medellín. Acá inició su camino como cantante, a los 14 años, nada más y nada menos que remplazando a Joe Arroyo como vocalista en Fruko y sus tesos. Justo en la capital de Antioquia retornó a los escenarios después de 18 meses de receso, tras la pandemia decretada en marzo de 2020.

“Quiero darles las gracias a Antioquia y Medellín por todo el cariño que me han profesado y el apoyo por tantas décadas, fue esta ciudad la que me acogió, la que me abrió los brazos, la que me brindó amor infinito y por eso quise que mi regreso a los escenarios fuera desde la capital de la montaña”, explicó el artista cartagenero.

Este sábado estará en el escenario del Teatro Pablo Tobón Uribe, al lado de la Orquesta Filarmónica de Medellín, en el recital en homenaje al maestro Armando Manzanero.

“Este es mi primer concierto con público presencial, estoy ansioso y dichoso, hemos hecho un trabajo a conciencia durante meses para articular todo esto e incluir una cantidad de músicos que son de nuestra banda, con la Filarmónica”, contó Coronel, durante uno de los recesos de los ensayos del recital.